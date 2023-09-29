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Забайкалец вышел из колони и снова отправился за решётку

Забайкалец вышел из колони и снова отправился за решётку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Он пробрался в дом к бывшей супруге

В Сретенском районе Забайкальского края предстал перед судом 40-летний житель посёлка Кукуй. Его признали виновным по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица».

- Суд установил, что в марте мужчина, освободившись из мест лишения свободы, дважды взломал дверные запоры на двери и незаконно против воли, проживающей в доме бывшей супруги, с которой расстался несколько лет назад, проник в её жилище, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

С учётом имеющихся у него судимостей за побои дочери и высказывание угрозы убийством бывшей супруге суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.





Забайкальский край суд приговор

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