Забайкалец вышел из колони и снова отправился за решётку

Он пробрался в дом к бывшей супруге



В Сретенском районе Забайкальского края предстал перед судом 40-летний житель посёлка Кукуй. Его признали виновным по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица».



- Суд установил, что в марте мужчина, освободившись из мест лишения свободы, дважды взломал дверные запоры на двери и незаконно против воли, проживающей в доме бывшей супруги, с которой расстался несколько лет назад, проник в её жилище, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



С учётом имеющихся у него судимостей за побои дочери и высказывание угрозы убийством бывшей супруге суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.











