Он пробрался в дом к бывшей супруге
В Сретенском районе Забайкальского края предстал перед судом 40-летний житель посёлка Кукуй. Его признали виновным по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица».
- Суд установил, что в марте мужчина, освободившись из мест лишения свободы, дважды взломал дверные запоры на двери и незаконно против воли, проживающей в доме бывшей супруги, с которой расстался несколько лет назад, проник в её жилище, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
С учётом имеющихся у него судимостей за побои дочери и высказывание угрозы убийством бывшей супруге суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Забайкалец вышел из колони и снова отправился за решётку
Происшествия, Фото:
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