В Иркутской области в ДТП попал рейсовый автобус









Ночью 30 августа в Куйтунском районе Иркутской области между посёлком Куйтун и станцией Мингатуй произошло ДТП.По предварительной информации, на 1546 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Королла Спасио», при выезде с обочины не убедилась в безопасности манёвра и допустила столкновение с рейсовым автобусом «Неоплан», следовавшим из Братска в Иркутск.В момент автоаварии в салоне общественного транспорта находилось 52 человека. Никто из участников ДТП не пострадал. Транспортным средствам причинён материальный ущерб. Пассажиры различным транспортом доставлены в Иркутск.В настоящий момент инспекторами ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.