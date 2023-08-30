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В Иркутской области в ДТП попал рейсовый автобус

В Иркутской области в ДТП попал рейсовый автобус
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
В общественном транспорте находилось 52 человека

Ночью 30 августа в Куйтунском районе Иркутской области между посёлком Куйтун и станцией Мингатуй произошло ДТП.

По предварительной информации, на 1546 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Королла Спасио», при выезде с обочины не убедилась в безопасности манёвра и допустила столкновение с рейсовым автобусом «Неоплан», следовавшим из Братска в Иркутск.


В момент автоаварии в салоне общественного транспорта находилось 52 человека. Никто из участников ДТП не пострадал. Транспортным средствам причинён материальный ущерб. Пассажиры различным транспортом доставлены в Иркутск.

В настоящий момент инспекторами ГИБДД проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область ДТП

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