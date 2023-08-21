Как произошёл пожар в заповедной степи, ещё предстоит выяснить
Вблизи деревни Ялга на острове Ольхон произошёл пожар в степи.
Пять государственных инспекторов Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» прибыли на место пожара в течение 10 минут после его обнаружения, на ликвидацию огненной угрозы им потребовалось чуть более часа.
Причину появления огня в заповедной степи ещё предстоит выяснить. Специалисты считают наиболее вероятным человеческий фактор: неосторожное обращение с огнём или намеренный поджог.
Заявление о пожаре направлено в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Иркутской области.
Природный пожар вблизи деревни Ялга площадью 0, 4 гектара стал вторым на Ольхоне в 2023 году: предыдущий был зафиксирован 5 июня, ликвидирован на площади 0,1 гектара и, предварительно, возник вследствие удара молнии в сухостойное дерево на вершине поросшего лесом холма, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Ольхоне произошёл степной пожар
Происшествия, Фото:
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