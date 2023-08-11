Жителя Бурятии незаконно спилил сосны для строительства бани

Он хотел построить отцу баню



Служба судебных приставов Бурятия взыскала с жителя Тарбагатайского района более 200 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев.



- Сельчанин решил построить отцу баню. Находясь на заимке и не имея разрешительных документов, он срубил 10 сосен, которые на тракторе перевез на погрузочную площадку. Незаконная рубка была обнаружена, а мужчина отправлен под суд, - рассказали в УФССП.



Государственному лесному фонду был причинён ущерб в особо крупном размере на сумму 215 тысяч рублей.



После применения комплекса мер принудительного исполнения должник полностью уплатил всю задолженность. Денежные средства должны были быть взысканы в пользу администрации Тарбагатайского района.

