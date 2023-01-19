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В Улан-Удэ фура врезалась в препятствие возле Селенгинского моста

В Улан-Удэ фура врезалась в препятствие возле Селенгинского моста
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
Обошлось без пострадавших

Вечером 17 января в Улан-Удэ фура выехала с трассы и врезалась в ограждение. ДТП произошло возле Селенгинского моста. Видео опубликовали аварийные комиссары в своём Telegram-канале «Кузов-Салон».

- К сожалению, с водителем фуры поговорить не удалось. Участники не могут понять, как всё-таки произошёл съезд большегруза. Судя по всему, водитель фуры сам даже не понимает, как это произошло! - пишут аваркомы.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о произошедшем.

- ДТП произошло вечером 17 января. Обошлось без пострадавших, - сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП

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