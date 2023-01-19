В Улан-Удэ фура врезалась в препятствие возле Селенгинского моста

Обошлось без пострадавших



Вечером 17 января в Улан-Удэ фура выехала с трассы и врезалась в ограждение. ДТП произошло возле Селенгинского моста. Видео опубликовали аварийные комиссары в своём Telegram-канале «Кузов-Салон».



- К сожалению, с водителем фуры поговорить не удалось. Участники не могут понять, как всё-таки произошёл съезд большегруза. Судя по всему, водитель фуры сам даже не понимает, как это произошло! - пишут аваркомы.



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о произошедшем.



- ДТП произошло вечером 17 января. Обошлось без пострадавших, - сообщили в Госавтоинспекции.

