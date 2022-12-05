В Улан-Удэ воры перекидывали через забор ЛВРЗ латунь

















Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичное преступление произошло в июне . Двое работников ЛВРЗ несколько дней прятали медные пластины, шины и провода в шкаф, стоящий на территории предприятия. А ночью пробрались туда и начали перекидывать детали через забор. Мужчины были задержаны приехавшими сотрудниками транспортной полиции.

В суд ушло уголовное дело о покушении на кражу латуни с территории Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Перед судом предстанут двое молодых людей.Преступление произошло в августе 2022 года. Воры тайно проникли на территорию завода и принялись перекидывать через забор лом латуни. Всего они пытались украсть 347 кг латуни общей стоимостью около 150 тысяч рублей.Однако молодых людей поймали сотрудники охраны завода.- В настоящее время лом латуни возвращён законному владельцу. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.