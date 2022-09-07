В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл













В суд направлено уголовное дело о покушении на хищение 70 кг цветного металла с территории Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. В попытке кражи обвиняются трое мужчин, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Всё произошло в июне 2022 года. По данным следствия, 39-летний и 34-летний работники предприятия решили украсть с завода детали железнодорожного назначения, изготовленные из цветного металла.В разные дни они таскали медные пластины, шины и провода общим весом 70 кг. Всё это спрятали в металлический шкаф, стоящий на территории предприятия.Чтобы вывезти детали, мужчины сговорились со своим 54-летним знакомым, у которого есть автотранспорт. Украденное имущество они планировали везти в пункт приёма металла.Ночью мужчины приехали на место. Работники завода стали перекидывать украденные железнодорожные детали через ограждение, а третий собирал их в мешок. Однако преступники не довели кражу до конца, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.- В настоящее время похищенные детали возвращены законному владельцу, работники уволены с предприятия, - уточнили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.