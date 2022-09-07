07 сентября

06 сентября

Популярное

В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл

В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Кражу организовали трудившиеся на заводе работники

В суд направлено уголовное дело о покушении на хищение 70 кг цветного металла с территории Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. В попытке кражи обвиняются трое мужчин, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всё произошло в июне 2022 года. По данным следствия, 39-летний и 34-летний работники предприятия решили украсть с завода детали железнодорожного назначения, изготовленные из цветного металла.

В разные дни они таскали медные пластины, шины и провода общим весом 70 кг. Всё это спрятали в металлический шкаф, стоящий на территории предприятия.

Чтобы вывезти детали, мужчины сговорились со своим 54-летним знакомым, у которого есть автотранспорт. Украденное имущество они планировали везти в пункт приёма металла.


Ночью мужчины приехали на место. Работники завода стали перекидывать украденные железнодорожные детали через ограждение, а третий собирал их в мешок. Однако преступники не довели кражу до конца, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

- В настоящее время похищенные детали возвращены законному владельцу, работники уволены с предприятия, - уточнили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.





покушение на кражу

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки
В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки
Происшествия, 07.09.2022
Мошенницы представились соцработниками и зашли в квартиру пенсионера
В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
В Улан-Удэ через забор ЛВРЗ ночью перекидывали металл
Происшествия, 07.09.2022
Кражу организовали трудившиеся на заводе работники
В Забайкалье маленькая девочка умерла, обварившись кипятком в бане
В Забайкалье маленькая девочка умерла, обварившись кипятком в бане
Происшествия, 06.09.2022
Маме ребёнка подозревается в причинении по неосторожности смерти
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 06.09.2022
Жители Хужира ощутили подземные толчки
В Иркутской области квартирного мошенника отправили за решётку
В Иркутской области квартирного мошенника отправили за решётку
Происшествия, 06.09.2022
Мужчина действовал в составе преступной группы
Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры
Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры
Происшествия, 06.09.2022
Она напала на мужчину, когда он отвернулся
Швыряющего груз работника аэропорта Улан-Удэ сняли на видео
Швыряющего груз работника аэропорта Улан-Удэ сняли на видео
Происшествия, 06.09.2022
«Здесь нас может поругать «Почта России», - отметил гендиректор аэропорта  
В Бурятии горел трёхквартирный дом
В Бурятии горел трёхквартирный дом
Происшествия, 06.09.2022
Одна из квартир сгорела дотла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^