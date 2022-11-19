В Улан-Удэ спасли мужчину, стоящего в ледяной реке

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мужчина стоял в реке Уда



Вчера, 18 ноября, спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы оказали помощь мужчине, который стоял в воде реки Уда. Сообщение о проведённой спасательной операции поступило в 23:05.



Подробности происшествия в ГУ МЧС по Бурятии не уточнили.



Всего привлекалось три человека и одна единица техники.

