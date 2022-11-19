Мужчина стоял в реке Уда
Вчера, 18 ноября, спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы оказали помощь мужчине, который стоял в воде реки Уда. Сообщение о проведённой спасательной операции поступило в 23:05.
Подробности происшествия в ГУ МЧС по Бурятии не уточнили.
Всего привлекалось три человека и одна единица техники.
В Улан-Удэ спасли мужчину, стоящего в ледяной реке
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.11.2022
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи
Проводится доследственная проверка
Убийца предстал перед судом
Мужчина погиб на производстве в середине октября
Пострадавший пассажир отказался от госпитализации
Вором оказался его сослуживец
Сначала водитель отказался убирать машину, а потом она не завелась
Поджигатель регулярно ругался с хозяином легковушки
После этой истории молодой человек, возможно, будет трудиться пожарным
Свалку обещают ликвидировать до конца года
Мужчину заключили под стражу
Пострадавший находится в больнице
Браконьеры отделались условным лишением свободы
Товары магазина оказались закопчены
В аварию попала «Тойота Фортунер»