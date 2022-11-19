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В Улан-Удэ спасли мужчину, стоящего в ледяной реке

В Улан-Удэ спасли мужчину, стоящего в ледяной реке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчина стоял в реке Уда

Вчера, 18 ноября, спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы оказали помощь мужчине, который стоял в воде реки Уда. Сообщение о проведённой спасательной операции поступило в 23:05.

Подробности происшествия в ГУ МЧС по Бурятии не уточнили.

Всего привлекалось три человека и одна единица техники.
спасательная операция

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