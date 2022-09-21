В Бурятии с утра произошло землетрясение

Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.







Сегодня в 6:49 в Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 7 километрах юго-западнее от улуса Улюн.По данным единых дежурно-диспетческих служб, слабые толчки (до 3 баллов) ощущались на территории Баргузинского района в пяти населенных пунктах: Баргузин, Сухая, Нестериха, Суво, Улюн.Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала. Для обследования территорий задействованы три рабочие группы.