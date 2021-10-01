Ангарчанин попал в больницу, удирая от полицейских

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По факту травмирования начата доследственная проверка



Вечером 29 сентября в квартире жилого дома в городе Ангарске двое молодых мужчин 22 и 19 лет изготавливали неустановленное наркотическое средство. По жалобе соседей, для проверки поступившей информации об изготовлении наркотического средства, прибыли сотрудники ОР ППСП УМВД России по Ангарскому городскому округу.



В момент, когда сотрудники полиции вошли в комнату, 19-летний мужчина взял пакеты с наркотическим средством и выпрыгнул с пятого этажа из окна квартиры. В результате падения он получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.



По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области организована доследственная проверка.



- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

