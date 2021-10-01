Ангарчанин попал в больницу, удирая от полицейских

По факту травмирования начата доследственная проверка
Вечером 29 сентября в квартире жилого дома в городе Ангарске двое молодых мужчин 22 и 19 лет изготавливали неустановленное наркотическое средство. По жалобе соседей, для проверки поступившей информации об изготовлении наркотического средства, прибыли сотрудники ОР ППСП УМВД России по Ангарскому городскому округу.
В момент, когда сотрудники полиции вошли в комнату, 19-летний мужчина взял пакеты с наркотическим средством и выпрыгнул с пятого этажа из окна квартиры. В результате падения он получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области организована доследственная проверка.
- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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