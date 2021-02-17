Автоавария произошла в начале февраля
В Улан-Удэ Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 5 февраля. Как сообщал «Байкал-Daily», водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по проспекту Строителей, 18 не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находилась женщина.
В результате ДТП пешеход получила тяжёлые травмы и в состоянии комы была госпитализирована в БСМП.
- Убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Улан-Удэ по телефонам 8 (3012) 29-51-33 и 8-924-555-50-01, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ ищут свидетелей ДТП с впавшей в кому женщиной
Происшествия, Фото:
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