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В Улан-Удэ после ДТП женщина-пешеход впала в кому

В Улан-Удэ после ДТП женщина-пешеход впала в кому
Происшествия,  Фото:dtp_03
Женщина находилась на автобусной остановке

Накануне, 5 февраля, на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП.

23-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке.

Пострадавшая 64-летняя женщина с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирована, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

По словам очевидцев, водитель «Хонды» пытался предотвратить наезд на перебегающего на красный свет светофора мужчину, но не справившись с управлением вылетел на остановку. 

ДТП
 
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