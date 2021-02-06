В Улан-Удэ после ДТП женщина-пешеход впала в кому





Накануне, 5 февраля, на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП.23-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке.Пострадавшая 64-летняя женщина с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирована, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По словам очевидцев, водитель «Хонды» пытался предотвратить наезд на перебегающего на красный свет светофора мужчину, но не справившись с управлением вылетел на остановку.