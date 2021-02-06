В Улан-Удэ после ДТП женщина-пешеход впала в кому

Женщина находилась на автобусной остановке
Накануне, 5 февраля, на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло ДТП.
23-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке.
Пострадавшая 64-летняя женщина с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализирована, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
По словам очевидцев, водитель «Хонды» пытался предотвратить наезд на перебегающего на красный свет светофора мужчину, но не справившись с управлением вылетел на остановку.
Женщина находилась на автобусной остановке
Аварии случились вчера и сегодня
Водитель признался, что испугался
Пожар вовремя заметили сельчане
Пожар произошёл в Онохое
Труп убитого закапывали целой компанией
Поиски тел утонувших рыбаков завершены
От удара в авто сработали подушки безопасности
У задержанной женщины нашли 40 свёртков с наркотиками
Страшную находку обнаружили в лесу, вдалеке от жилых домов
Молодой водитель сбил двух людей и сбежал
Оба водителя получили травмы
Женщина обокрала опьяневшего пенсионера
Мужчина позволил установить себе программу удалённого доступа
От пожара в новостройке были сильные клубы дыма