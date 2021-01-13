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За год в ДТП в Бурятии погибли 132 человека

За год в ДТП в Бурятии погибли 132 человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Увеличилось количество аварий с нетрезвыми водителями

В 2020 году на дорогах Бурятии зарегистрировано 994 ДТП (в 2019 году было 1 117). ДТП унесли жизни 113 человек (годом ранее погибли 132 человека). Ещё 1300 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Основная масса ДТП произошла из-за нарушений правил дорожного движениями водителями. Так, зарегистрировано 895 аварий, случившихся по вине водителей. Причём, 353 аварии произошли по причине нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, каждое седьмое происшествие (135 ДТП) связано с нарушением скоростного режима, 129 ДТП – ввиду несоблюдения очередности проезда, 75 ДТП – из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов, 73 – в связи с неправильным выбором дистанции, 46 аварий – из-за выезда на полосу встречного движения.

Зарегистрирован рост ДТП, совершённых водителями в состоянии опьянения - со 180 до 204. Увеличилось и число раненых в них людей - с 272 до 301. Вместе с тем, снизилось количество погибших в таких происшествиях - с 57 до 47.

Наибольшее количество ДТП с пьяными водителями зафиксировано в июле - 35 фактов.

Всего в 2020 году были задержаны более семи тысяч нетрезвых водителей.

Анализ показал, что самым распространённым видом ДТП стали столкновения транспортных средств. Каждое четвёртое происшествие (249 аварий) связано с наездом на пешехода.


ДТП смерть
 
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