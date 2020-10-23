В Бурятии завалили мусором живописную местность









В Бурятии занялись ликвидацией свалки в лесу села Каленово Иволгинского района, сообщили в пресс-службе регионального отделения. ОНФ. Живописное место неизвестные буквально завалили отходами.В итоге общественники и сотрудники районной администрации организовали акцию «Каленовский лес». Было вывезено более 4-5 кубометров отходов различной плотности. Это и твёрдые бытовые отходы, и строительный мусор.- Заметно, что в этой местности люди сваливают мусор уже очень долгий период времени. Некоторый мусор просто врос в землю. Подобные свалки – это очень серьёзная проблема для Бурятии. Свалок много, но редко их ликвидацией занимаются органы власти. Чаще всего именно от общественников они узнают о существовании стихийной свалки. Данные волонтёрские акции нацелены не только на призывы к жителям районов быть сознательнее и не засорять землю, на которой они живут, но и обратить внимание муниципальных властей на их зону ответственности, - сказал активист ОНФ, участник субботника Алдар Дмитриев.Общероссийский народный фронт направил запрос в администрацию Иволгинского района с просьбой в ближайшее время принять меры по ликвидации стихийной свалки и пресечь её образование вновь.С начала октября региональное отделение Общероссийского народного фронта в Бурятии запустило среди населения онлайн-мониторинг несанкционированных свалок. Жители Бурятии оставляли информацию о стихийных свалках, о которых им известно и ликвидацией которых долгое время никто не занималсяМониторинг свалок в настоящее время продолжается. Общественники собрали несколько обращений. Ранее субботник проводился на несанкционированной свалке в лесу вблизи жилой зоны микрорайона 140 в Улан-Удэ. Информацию по свалкам, которые не удастся убрать до холодов, общественники направят в запросах муниципалитетам с просьбой о скорейшей ликвидации.