В реку попала технологическая вода с отстойника
Жители Закаменского района Бурятии забили тревогу из-за помутневшей воды в реке Джида. Вода, по словам местных, стала «глиняного» цвета.
Группа «Закамна-инфо» со ссылкой на управление инфраструктуры администрации района сообщила, что 5 октября произошёл прорыв технологической дамбы во время работ по добыче золота. В результате прорыва в реку Джида попала технологическая вода (вода после промывки песчаной гравийной смеси) из отстойника.
Жителей призывают пока не использовать воду с реки Джида в питьевых и бытовых целях.
- Взята проба воды на санитарно-химический анализ и на соли тяжёлых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырёх дней, - уточняет «Закамна-инфо».
Известно, что на данный момент дамба восстановлена.
В Бурятии река стала «глиняного» цвета
Общество, Фото:
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