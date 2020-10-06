В Бурятии река стала «глиняного» цвета

В реку попала технологическая вода с отстойника



Жители Закаменского района Бурятии забили тревогу из-за помутневшей воды в реке Джида. Вода, по словам местных, стала «глиняного» цвета.



Группа «Закамна-инфо» со ссылкой на управление инфраструктуры администрации района сообщила, что 5 октября произошёл прорыв технологической дамбы во время работ по добыче золота. В результате прорыва в реку Джида попала технологическая вода (вода после промывки песчаной гравийной смеси) из отстойника.



Жителей призывают пока не использовать воду с реки Джида в питьевых и бытовых целях.



- Взята проба воды на санитарно-химический анализ и на соли тяжёлых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырёх дней, - уточняет «Закамна-инфо».



Известно, что на данный момент дамба восстановлена.







