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В Бурятии река стала «глиняного» цвета

В Бурятии река стала «глиняного» цвета
Общество,  Фото:pixabay.com
В реку попала технологическая вода с отстойника

Жители Закаменского района Бурятии забили тревогу из-за помутневшей воды в реке Джида. Вода, по словам местных, стала «глиняного» цвета.

Группа «Закамна-инфо» со ссылкой на управление инфраструктуры администрации района сообщила, что 5 октября произошёл прорыв технологической дамбы во время работ по добыче золота. В результате прорыва в реку Джида попала технологическая вода (вода после промывки песчаной гравийной смеси) из отстойника.

Жителей призывают пока не использовать воду с реки Джида в питьевых и бытовых целях.

- Взята проба воды на санитарно-химический анализ и на соли тяжёлых металлов. Результаты исследования будут известны в течение четырёх дней, - уточняет «Закамна-инфо».

Известно, что на данный момент дамба восстановлена.



река экология
 
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