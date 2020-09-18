Ружья обнаружили росгвардейцы
В Закаменском районе Бурятии росгвардейцы изъяли незарегистрированное оружие. У 21-летнего молодого человека изъяли два ружья и две ёмкости с порохом, без разрешительных документов.
Молодой житель Закаменска объяснил, что ружья купил у неизвестного, для личного пользования.
Изъятое ружьё с нарезным стволом на базе карабина Мосина и двуствольное гладкоствольное ружье марки Т03-63,16 калибра направлено на экспертизу.
- В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». По факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», житель Северобайкальска добровольно принёс в Росгвардию ружьё, которое нашёл в тайнике на берегу реки.
21-летний житель Бурятии незаконно прикупил ружья
Происшествия, Фото:
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