Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа

Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары



Жительница села Курумкан трижды ударила ножом мужа в ягодицы. На допросе жительница Бурятии пояснила, что в тот вечер её супруг вернулся домой пьяным и устроил ссору на фоне ревности. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил её по голове и телу, а после схватился за нож и ранил.



После того, как он положил нож на место и стал уходить с кухни, жена взяла его и со злости нанесла три удара в ягодицу. Супруг сразу же развернулся в её сторону, она решила, что он может напасть на неё. Тогда, испугавшись, нанесла ещё один удар ножом в живот.



После этого она сразу же стала оказывать помощь супругу, хотела вызвать скорую медицинскую помощь, но муж отказался от этого.



К фельдшеру он обратился спустя несколько дней, пожаловавшись на боли в ягодичной области. Фельдшеру он сказал, что раны нанёс сам себе. Медик написал направление на консультацию к хирургу, но пациент отказался ехать к специалисту.



Примерно через два дня к фельдшеру пришла жена раненого и сказала, что её супруг жалуется на боли в животе. Он снова пошёл к ним домой и при осмотре обнаружил колото-резаную рану передней брюшной стенки в левой подрёберной области. Мужчину госпитализировали в Курумканскую центральную районную больницу.



В произошедшем мужчина счёл виновным себя. На суде он заявил, что знает супругу только с положительной стороны.



Баргузинский районный суд квалифицировал действия сельчанки как умышленное причинение тяжкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия.



Женщине назначили четыре года и шесть месяцам лишения свободы условно. Также с неё взыщут в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии 44 520 рублей за лечение супруга.



