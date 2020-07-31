 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Июля

30 Июля

Популярное

Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа

Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары

Жительница села Курумкан трижды ударила ножом мужа в ягодицы. На допросе жительница Бурятии пояснила, что в тот вечер её супруг вернулся домой пьяным и устроил ссору на фоне ревности. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил её по голове и телу, а после схватился за нож и ранил.

После того, как он положил нож на место и стал уходить с кухни, жена взяла его и со злости нанесла три удара в ягодицу. Супруг сразу же развернулся в её сторону, она решила, что он может напасть на неё. Тогда, испугавшись, нанесла ещё один удар ножом в живот.

После этого она сразу же стала оказывать помощь супругу, хотела вызвать скорую медицинскую помощь, но муж отказался от этого.

К фельдшеру он обратился спустя несколько дней, пожаловавшись на боли в ягодичной области. Фельдшеру он сказал, что раны нанёс сам себе. Медик написал направление на консультацию к хирургу, но пациент отказался ехать к специалисту.

Примерно через два дня к фельдшеру пришла жена раненого и сказала, что её супруг жалуется на боли в животе. Он снова пошёл к ним домой и при осмотре обнаружил колото-резаную рану передней брюшной стенки в левой подрёберной области. Мужчину госпитализировали в Курумканскую центральную районную больницу.

В произошедшем мужчина счёл виновным себя. На суде он заявил, что знает супругу только с положительной стороны.

Баргузинский районный суд квалифицировал действия сельчанки как умышленное причинение тяжкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Женщине назначили четыре года и шесть месяцам лишения свободы условно. Также с неё взыщут в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии 44 520 рублей за лечение супруга.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа
Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа
Происшествия, 31.07.2020
Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары
В Иркутске бывшая учительница продавала несуществующие туры в Китай
В Иркутске бывшая учительница продавала несуществующие туры в Китай
Происшествия, 31.07.2020
Потерпевшие жалели пенсионерку и давали ей шанс не доводить дело до суда
Пострадавшего по вине пьяной женщины подростка привезли в Улан-Удэ
Пострадавшего по вине пьяной женщины подростка привезли в Улан-Удэ
Происшествия, 31.07.2020
Юного водителя мопеда доставили в Улан-Удэ санавиацией
В Бурятии горела крыша жилого дома
В Бурятии горела крыша жилого дома
Происшествия, 31.07.2020
Пожар произошёл в Кабанском районе
В Бурятии сгорел автомобиль
В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 31.07.2020
Машина загорелась из-за короткого замыкания
В Бурятии ночью произошло землетрясение
В Бурятии ночью произошло землетрясение
Происшествия, 31.07.2020
Эпицентр находился в бассейне реки Баргузин
В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном
В центре Улан-Удэ 14-летний мальчик убежал с чужим телефоном
Происшествия, 31.07.2020
Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал
В Бурятии 12-й день ищут пропавший Ан-2
В Бурятии 12-й день ищут пропавший Ан-2
Происшествия, 31.07.2020
Полсотни человек ищут самолёт и с земли, и с воздуха
В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего
В Бурятии из Гусиного озера подняли тело утонувшего
Происшествия, 31.07.2020
Поиски утонувшего рыбака велись почти неделю
Двое забайкальцев угнали «Жигули» и бросили, когда кончился бензин
Двое забайкальцев угнали «Жигули» и бросили, когда кончился бензин
Происшествия, 31.07.2020
Они хотели добраться на машине до другого района
Житель Бурятии незаконно выловил 20 омулей
Житель Бурятии незаконно выловил 20 омулей
Происшествия, 31.07.2020
Ущерб составил 72 тысячи рублей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^