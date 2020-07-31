Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары
Жительница села Курумкан трижды ударила ножом мужа в ягодицы. На допросе жительница Бурятии пояснила, что в тот вечер её супруг вернулся домой пьяным и устроил ссору на фоне ревности. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил её по голове и телу, а после схватился за нож и ранил.
После того, как он положил нож на место и стал уходить с кухни, жена взяла его и со злости нанесла три удара в ягодицу. Супруг сразу же развернулся в её сторону, она решила, что он может напасть на неё. Тогда, испугавшись, нанесла ещё один удар ножом в живот.
После этого она сразу же стала оказывать помощь супругу, хотела вызвать скорую медицинскую помощь, но муж отказался от этого.
К фельдшеру он обратился спустя несколько дней, пожаловавшись на боли в ягодичной области. Фельдшеру он сказал, что раны нанёс сам себе. Медик написал направление на консультацию к хирургу, но пациент отказался ехать к специалисту.
Примерно через два дня к фельдшеру пришла жена раненого и сказала, что её супруг жалуется на боли в животе. Он снова пошёл к ним домой и при осмотре обнаружил колото-резаную рану передней брюшной стенки в левой подрёберной области. Мужчину госпитализировали в Курумканскую центральную районную больницу.
В произошедшем мужчина счёл виновным себя. На суде он заявил, что знает супругу только с положительной стороны.
Баргузинский районный суд квалифицировал действия сельчанки как умышленное причинение тяжкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Женщине назначили четыре года и шесть месяцам лишения свободы условно. Также с неё взыщут в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии 44 520 рублей за лечение супруга.
Жительница Бурятии трижды вонзила нож в ягодицу мужа
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина пытался выгородить супругу, говоря медикам, что сам нанёс себе удары
Потерпевшие жалели пенсионерку и давали ей шанс не доводить дело до суда
Юного водителя мопеда доставили в Улан-Удэ санавиацией
Пожар произошёл в Кабанском районе
Машина загорелась из-за короткого замыкания
Авария произошла вчера вечером
Эпицентр находился в бассейне реки Баргузин
Бомж обокрал бродягу
Подросток попросил позвонить, отошёл в сторону и убежал
Женщину ищет полиция
Полсотни человек ищут самолёт и с земли, и с воздуха
Поиски утонувшего рыбака велись почти неделю
Они хотели добраться на машине до другого района
Ущерб составил 72 тысячи рублей
Пожар начался ночью