В Бурятии на Гусином озере ищут утонувшего рыбака

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы продолжают поиски утонувшего в Гусином озере рыбака.Вчера, 26 июля, восемь спасателей, в том числе три водолаза, вновь обследовали акваторию в месте утопления лодки. Спасатели совершили пять водолазных спусков и обследовали дно на площади 0,25 кв.км. Общая площадь обследования акватории составляет 0,5 кв.км.Сегодня поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.