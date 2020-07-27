В Бурятии на Гусином озере ищут утонувшего рыбака

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы продолжают поиски утонувшего в Гусином озере рыбака.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу на Гусином озере перевернулась лодка с тремя рыбаками, спасся спасти только один. Водолазы обнаружили затонувшую лодку и поднято тело одного из погибших.
Вчера, 26 июля, восемь спасателей, в том числе три водолаза, вновь обследовали акваторию в месте утопления лодки. Спасатели совершили пять водолазных спусков и обследовали дно на площади 0,25 кв.км. Общая площадь обследования акватории составляет 0,5 кв.км.
Сегодня поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.