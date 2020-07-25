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В Бурятии на Гусином озере утонули два рыбака

В Бурятии на Гусином озере утонули два рыбака
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спасся только один рыбак из трёх

Сегодня, 25 июля, на озере Гусиное в Бурятии перевернулась лодка с тремя рыбаками. Это произошло в полутора километрах от берега, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Мужчины были без спасательных жилетов. Один из рыбаков оказался под лодкой, и, когда она начала тонуть, ушёл на дно вместе с ней.

Оставшиеся мужчины пытались добраться вплавь до берега, крича о помощи, но спастись смог только один. К нему успели прийти на помощь другие рыбаки.

Тела утонувших ищут спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе на Гусином озере спасли рыбаков, чью лодку всю ночь носило в шторм.

Накануне в Улан-Удэ на реке Уда спасли двух мальчиков.

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