В Чите больше 100 деревьев погибло из-за того, что их просверлили

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Чуть больше месяца назад в Чите обнаружили, что стволы многих деревьев на центральных улицах города просверлены. Из-за этого насаждения массово погибают.Всего было обнаружено не меньше сотни погибших и погибающих деревьев. Делом занимались полиция, общественники и журналисты, сообщили в пресс-службе администрации Читы.Виновный пока официально не установлен.- Равнодушных не было. Все согласны, что зло, совершённое по отношению к зелёному поясу Читы, а значит ко всем читинцам, не должно оставаться безнаказанным, - заявил руководитель администрации Читы Александр Сапожников.Было принято решение о выплате вознаграждения из внебюджетных источников за помощь в раскрытии этого злодеяния. 50 тысяч рублей получит человек, чья информация максимально поспособствует в раскрытии преступления.Гарантируется полная анонимность и вознаграждение, если именно ваши сведения помогут изобличить варваров, массово уничтожающих городские деревья, а также их заказчиков и/или работодателей.Принимается любая информацию: фамилии заказчиков и исполнителей; размер гонорара, полученного за злодеяние; номера автомобилей и прочее.