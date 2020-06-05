Группировка незаконно вывезла из страны пиломатериалы на 134 миллиона
В Иркутской области под стражу заключили членов организованной преступной группы, обвиняемых в контрабанде лесоматериалов. Трём участникам ОПГ предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены группировки, действовавшей на территории Иркутской области, через подставные фирмы незаконно вывезли из страны пиломатериалы из сосны, ели, пихты и березы объемом более 15 000 м³ и стоимостью свыше 134 миллионов рублей.
- Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области членов ОПГ арестовали за контрабанду леса
Происшествия, Фото:
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