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В Улан-Удэ онкодиспансер принимает активное участие в борьбе COVID-2019

В Улан-Удэ онкодиспансер принимает активное участие в борьбе COVID-2019
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пациентам республиканского онкологического диспансера обеспечены все условия для полноценной медицинской помощи

Медучреждения Бурятии принимают все возможные меры в связи с распространением COVID-2019. После выявления первого случая новой коронавирусной инфекции ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» была переведена в режим стационара для лечения COVID. Сейчас там находится 103 пациента, из них 76 с COVID-19. В связи с этим было произведено перепрофилирование больниц в г. Улан-Удэ, изменение маршрутизации больных инфекционного профиля и в конце марта на базе Городской больницы №4 развернули 130 коек и медицинское учреждение было определено стационаром для лечения других инфекционных больных (не COVID-19).

Однако 3 апреля больница №4 официально перешла на карантин. Анализ на коронавирус одной пожилой пациентки с пневмонией пришёл положительным (и её сразу перевели в инфекционную больницу). На оперативном штабе было принято решение временно развернуть новую инфекционную больницу на базе отделения химиотерапии республиканского онкодиспансера по ул. Загородная, д. 56 и эндокринологического центра РКБ по ул. Пирогова, 17А.

Минздравом РБ произведено временное перепрофилирование химиотерапевтического отделения ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» для оказания медицинской помощи взрослым и детям с инфекционными заболеваниями, не связанными с Covid-19. В условиях инфекционного стационара по ул. Загородная, д. 56 медицинскую помощь оказывают специалисты ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», в настоящее время в стационаре получают медицинскую помощь 32 пациента, в том числе 30 детей и 2 взрослых.

- Для перепрофилирования под инфекционный стационар использовалось отдельно стоящее здание ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» по адресу: ул. Загородная, д. 56. Кроме этого, здание имело кислородопровод, что позволило оперативно развернуть отделение реанимации, - сообщили в министерстве здравоохранения республики Бурятия. Из здания, находящегося по ул. Загородная, д. 56 в здание по адресу: ул. Пирогова, 17А (эндокринологический центр РКБ) перемещено все движимое имущество дневного и круглосуточного стационара химиотерапевтического отделения ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» (более 60 ед.) и весь необходимый запас лекарственных препаратов, в полном составе перемещены медицинский персонал и 26 пациентов круглосуточного стационара.

- Все наши пациенты, получавшие лечение в отделении химиотерапии в течение нескольких часов были переведены в другое здание, где на данный момент им полноценно оказывается необходимая медицинская помощь для проведения терапии. При улучшении эпидемической ситуации отделение химиотерапии возобновит свою работу по прежнему адресу, - сообщила главный врач онкологического диспансера Инесса Шагдурова.

В связи с переездом всего отделения в другое здание исключены контакты с пациентами инфекционного профиля, - так же пояснили в онкологическом диспансере. Онкологическая служба Бурятии оснащена по последнему слову техники, что позволяет качественно проводить лечение, в том числе в сложных условиях пандемии. В настоящий момент медицинская помощь пациентам оказывается высокопрофессиональными онкологами и квалифицированными специалистами в составе: 5 врачей, 12 специалистов среднего медицинского персонала и 15 прочего персонала. На 15 апреля в круглосуточном стационаре находятся 25 пациентов, в дневном стационаре 30 человек.

Сами пациенты проявили понимание и терпение, рассказывают медики. Ведь данная мера временная, но крайне необходима в условиях пандемии. Тем не менее медицинский персонал онкологического диспансера выражает глубокую благодарность всем пациентам.

Ориентировочно с 20 апреля 2020 года - после окончания карантина в ГБУЗ «Городская больница №4» и проведения заключительной дезинфекции помощь пациентам с другими инфекционными заболеваниями (не COVID-19) будет возобновлена в ГБУЗ «Городская больница №4».

После 21 апреля, так же после проведения полной дезинфекции помещений, планируется возобновление работы химиотерапевтического отделения ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» будет по адресу ул. Загородная, д. 56.
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