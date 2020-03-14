На трассе в Бурятии в ДТП с грузовиком погибла женщина

Ещё двое госпитализированы в больницу
Накануне, 13 марта, в 20:30 на 432 км федеральной автодороги Иркутск-Чита, возле села Ошурково в Бурятии, произошло ДТП.
27-летний водитель автомобиля «Хонда Стрим» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком «Ниссан Дизель»
В результате ДТП погибла 32-летняя женщина-пассажир «Хонды», водитель и ещё одна пожилая пассажирка «Хонда» с травмами госпитализированы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта на трассе в Бурятии в ДТП пострадали
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