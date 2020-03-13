В Бурятии в ДТП пострадали женщина и девочка

Авария случилась недалеко от Усть-Баргузина
Накануне, 12 марта, в Баргузинском районе Бурятии в 12 часов дня 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», при выезде на 273 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», в 7 км от посёлка Усть-Баргузин совершил в ДТП.
Водитель не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», за рулём которого находился 50-летний мужчина.
В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были госпитализированы 39-летняя пассажир «Тойоты» и 5-летняя пассажир «Фольксвагена». Остальные участники ДТП после осмотра медиками были отпущены, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Произошла коммунальная авария
Ночью произошло аварийное отключение электроэнергии
Позже он пояснил, что сильно испугался содеянного
Пожарные нашли их тела под завалинами
Они не поставили автомобиль на сигнализацию
Она приехала в столицу Бурятии в гости к знакомой
Стали известны некоторые подробности трагического пожара
Водитель и пассажир «Урала» скончались на месте происшествия
Сейчас на месте пожара работают дознаватели
Пожар случился вчера вечером
Пьяные мужчины напали и повалили сотрудника на землю, пытались отобрать у него автомат
После этого больше на рабочем месте женщина не появлялась
Оперативникам потребовалось 2 часа, чтобы задержать подозреваемого
Также на тушение пострадали трое пожарных
Нарушители скрылись с места происшествия