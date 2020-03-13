В Бурятии в ДТП пострадали женщина и девочка

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были госпитализированы 39-летняя пассажир «Тойоты» и 5-летняя пассажир «Фольксвагена». Остальные участники ДТП после осмотра медиками были отпущены, сообщили в УГИБДД по Бурятии.





Накануне, 12 марта, в Баргузинском районе Бурятии в 12 часов дня 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло», при выезде на 273 км. автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», в 7 км от посёлка Усть-Баргузин совершил в ДТП.Водитель не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», за рулём которого находился 50-летний мужчина.