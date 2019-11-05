Вес изъятой марихуаны более 2,5 килограммов
В Закаменском районе участковый уполномоченный полиции на животноводческой ферме, в 15 километрах от села Михайловка, обнаружил мешок с марихуаной, а также приспособления для изготовления гашиша.
По заключению экспертизы, вес изъятой марихуаны составил более 2,5 килограммов, гашиша – около 28 граммов.
Также на месте происшествия задержан подозреваемый – 36-летний житель Забайкальского края. У него установлен факт потребления запрещённого вещества.
Установлено, что мужчина приехал в Закаменский район к другу и вместе с ним отправился на ферму к его знакомым, где и собрал коноплю.
18 лет назад он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии участковый нашёл на ферме мешок марихуаны
Происшествия, Фото:
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