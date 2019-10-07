В Иркутской области ищут пропавшего подростка в гипсе

3 ноября он не вернулся из школы
В Черемховском районе Иркутской области разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Липатов Максим Леонидович, 2005 года рождения, проживающий в посёлке Михайловка. 3 ноября 2019 года он не вернулся из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 160-175 см, стрижка короткая, волосы прямые светло русые, глаза карие.
Одет: куртка синяя болоньевая на замке молния с капюшоном, шапка вязанная чёрная, рубашка синего цвета, школьный костюм серого цвета, кроссовки чёрного цвета.
Особые приметы: сломана правая рука, наложен гипс. Денежных средств и сотового телефона при себе не имел, сообщает пресс-служба администрации Черемховского района.
Всех, кто видел или имеет информацию о его местонахождении просьба звонить по телефону 8-395-73-2-25-30, 102.
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