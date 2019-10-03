У больного слишком поздно обнаружили рак гортани
В Дульдургинском районе по иску прокурора с больницы взыскана компенсация морального вреда пациенту в связи с поздним установлением заболевания.
Установлено, что в декабре 2017 года врачи Дульдургинской ЦРБ выставили мужчине диагноз «пневмония в нижней доли слева». В марте прошлого года при обследовании в Чите у него был обнаружен рак гортани, хотя ранее имелась возможность его выявления на ранней стадии.
В соответствии с выводами комиссии регионального Минздрава, причиной этого явилось низкая онконастороженность, отсутствие в районной больнице дополнительных обследований и осмотров врачей узкого профиля, что привело к установке диагноза на поздней стадии заболевания.
Прокуратура направила в райсуд иск о взыскании с медучреждения в пользу больного компенсации морального вреда. Суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора, и в этот же день мужчина скончался от заболевания.
- Не согласившись с принятым решением, представители больницы обжаловали его в Забайкальский краевой суд, который, тем не менее, поддержал доводы прокуратуры и отклонил доводы жалобы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Решение суда вступило в законную силу.
Забайкалец умер после того, как отсудил у больницы компенсацию за неверный диагноз
Происшествия, Фото:
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