28 Мая

27 Мая

Популярное

В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут

В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
Происшествия, 
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы

Вчера днём в полицию Улан-Удэ с заявлением о розыске обратились родители 9-летней девочки.

Спустя два часа, проезжая по близлежащим улицам частного жилого сектора, сотрудники вневедомственной охраны заметили девочку, схожую с описанием из ориентировки. Ребёнка увидели в 1,5 километрах от дома, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Росгвардейцы остановили ребёнка и убедились, что это и есть потерявшаяся девочка.

Посадив девочку в служебный автомобиль, наряд вневедомственной охраны отвез её домой. Ребёнка передали родителям в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних.

- Родители поблагодарили нас, что так быстро нашли ребёнка. Когда мы её нашли, девочка играла с другими детьми и даже не знала, что её ищут. Сотового у девочки с собой не было, - сообщил старший полицейский группы задержания ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии прапорщик полиции Алдар Дареев.
пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
Происшествия, 28.05.2019
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
В Бурятии остановили «КамАЗ» «чёрных лесорубов»
В Бурятии остановили «КамАЗ» «чёрных лесорубов»
Происшествия, 28.05.2019
Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
В Иркутской области спасли от пожара важный военный объект
В Иркутской области спасли от пожара важный военный объект
Происшествия, 28.05.2019
Огонь остановили всего в нескольких сотнях метров
В Бурятии клещи укусили 853 человека
В Бурятии клещи укусили 853 человека
Происшествия, 28.05.2019
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
В Иркутской области в столкновении мотоциклов пострадали двое детей
В Иркутской области в столкновении мотоциклов пострадали двое детей
Происшествия, 28.05.2019
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Житель Бурятии украл продукты у спящей женщины
Житель Бурятии украл продукты у спящей женщины
Происшествия, 28.05.2019
Он проник в квартиру через форточку
На границе Забайкалья китаец спрятал зубы медведя под брюками
На границе Забайкалья китаец спрятал зубы медведя под брюками
Происшествия, 28.05.2019
У иностранца также были обнаружили когти медведя
В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев
В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев
Происшествия, 28.05.2019
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров  
Забайкалец знакомился, чтобы обворовать
Забайкалец знакомился, чтобы обворовать
Происшествия, 28.05.2019
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
На жителя Бурятии возбудили дело за 7 сомов
На жителя Бурятии возбудили дело за 7 сомов
Происшествия, 28.05.2019
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей
В Омске задержали дилера героина из Ангарска
В Омске задержали дилера героина из Ангарска
Происшествия, 28.05.2019
В прошлом году он скрылся от следствия
В Бурятии мужчина погиб при попытке кражи
В Бурятии мужчина погиб при попытке кражи
Происшествия, 28.05.2019
Его тело нашли под опорой линии электропередач
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой
В Бурятии двухлетняя девочка утонула в баке с водой
Происшествия, 28.05.2019
Мать девочки в это время одевала младшего ребёнка

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^