Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
Вчера днём в полицию Улан-Удэ с заявлением о розыске обратились родители 9-летней девочки.
Спустя два часа, проезжая по близлежащим улицам частного жилого сектора, сотрудники вневедомственной охраны заметили девочку, схожую с описанием из ориентировки. Ребёнка увидели в 1,5 километрах от дома, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Росгвардейцы остановили ребёнка и убедились, что это и есть потерявшаяся девочка.
Посадив девочку в служебный автомобиль, наряд вневедомственной охраны отвез её домой. Ребёнка передали родителям в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних.
- Родители поблагодарили нас, что так быстро нашли ребёнка. Когда мы её нашли, девочка играла с другими детьми и даже не знала, что её ищут. Сотового у девочки с собой не было, - сообщил старший полицейский группы задержания ОВО по Улан-Удэ Росгвардии Бурятии прапорщик полиции Алдар Дареев.
В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
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