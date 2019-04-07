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В Бурятии сгорело 40 центнеров сена

В Бурятии сгорело 40 центнеров сена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
За сутки произошло 42 пожара

6 апреля в Бурятии зарегистрировано 42 пожара, 21 из которых произошли в районах республики. Всего на тушение пожаров в республике было привлечено 93 человека личного состава и 36 единиц пожарной техники.

В посёлке Таксимо Муйского района произошёл пожар в трёх 2-х этажных многоквартирных домах. В подвалах домов лежал мусор, который, вероятно, был подожжён. На момент прибытия пожарных было задымление в подъездах всех трёх домов, возгорания были ликвидированы жильцами до приезда пожарного расчёта. В результате пожара в первом доме сгорел мусор и повреждены полы на площади 0,3 кв.м., во втором доме и третьем доме сгорел мусор без повреждения зданий.

Основной причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнём. Предположительно по этой причине в селе Окино-Ключи Бичурского района произошло возгорание в дощатом сеновале. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горело строение и находящееся в нем сено. В результате пожара огнём уничтожены полностью сеновал на площади 72 кв.м. и 40 центнеров сена.

Также по причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания травы и мусора. Возгорания травы зарегистрированы в селе Каменный карьер Иволгинского района, на окраине села Хошун-Узур Мухоршибирского района, на окраине села Мухоршибирь Мухоршибирского района, вблизи посёлка Селендума Селенгинского района, в посёлке Онохой Заиграевского района и в посёлке Селенгинск Кабанского района. В результате пожаров огнём уничтожена трава на площади 1 Га, 10 Га, 0,75 Га, 5 Га, 150 кв.м, 500 кв.м соответственно.

Загорания мусора произошли в посёлке Иволгинск, в селе Сотниково Иволгинского района, в селе Уро Баргузинского района, в посёлке Селендума, в городе Гусиноозерск Селенгинского района, в селе Татарский ключ, в посёлке Заиграево, в селе Новая Брянь Заиграевского района, в селе Новый Заган Мухоршибирского района, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера из-за пожаров двое жителей Бурятии остались без крыши над головой. 
пожар
 
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