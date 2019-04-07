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Двое жителей Бурятии из-за пожаров остались без крыши над головой

Двое жителей Бурятии из-за пожаров остались без крыши над головой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Возгорания случились в Тарбагатайском и Иволгинском районах

Накануне, 6 апреля, в селе Поселье Иволгинского района загорелся деревянный жилой дом. На момент прибытия пожарных горела крыша и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний дом.

Огонь уничтожил крышу, повредил дом изнутри на общей площади 28 квадратных метров. Хозяин дома будет переселён. Причина пожара не установлена.

Ещё один пожар произошёл по неустановленной причине произошёл в селе Верхний Жирим Тарбагатайского района. Там полыхали дом и надворные постройки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели дом, зимовье и стайка.

В результате пожара огнём уничтожены зимовье, стайка, крыша дома, повреждены стены дома изнутри и снаружи на общей площади 52 квадратных метра. Жилец размещён у родственников, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС. 
пожар
 
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