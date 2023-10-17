В Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержали мэра Тулуна

Следствие будет ходатайствовать о заключении мэра под стражу



Мэра города Тулун Юрия Карих задержали по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. Об этом сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.



- Продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По версии следствия, в 2019 году мэр Тулуна вместе с подчинёнными сотрудниками администрации разработали и в последующем реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении, - говорится в сообщении следственного управления.



Кроме того, предъявлено обвинение в мошенничестве ещё пяти фигурантам дела, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.



Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании мэру меры пресечения в виде заключения под стражу.

