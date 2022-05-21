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Генпрокуратура дала поручения по борьбе с лесными пожарами в Сибири и ДФОФ

Генпрокуратура дала поручения по борьбе с лесными пожарами в Сибири и ДФОФ
Власть,  Фото:управление Генпрокуратуры по ДФО
В Бурятии выявляли случаи неоперативного выявления и неэффективного тушения огня

В Генпрокуратуре России обсудили состояние законности в сфере противодействия распространению природных пожаров и защиты населённых пунктов в регионах Дальнего Востока и Сибири, которые ежегодно подвергаются огненной стихии.

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин отметил, что в Сибири и на Дальнем Востоке в текущем году зафиксировано более 3,5 тысяч пожаров, огнём пройдено 367 тысяч га.

Наибольшая выгоревшая лесная площадь приходится на Амурскую область (44 %), Красноярский (36 %), Приморский края (23 %), Иркутскую (23 %), Омскую области (17 %), Хабаровский край (15 %), Еврейскую автономную область (12 %), Республику Хакасия (10 %), Забайкальский край (4 %).

Ранее были увеличены субвенции из федерального бюджета на защиту от пожаров субъектам в Дальневосточном федеральном округе в 2,5 раза, регионам Сибири – в 3,3 раза.

Вместе с тем, не удалось избежать трагических событий. В шести регионах Сибири огнём уничтожено свыше 800 жилых домов, в которых проживало более 2 400 человек. В Забайкальском, Хабаровском краях и Амурской области – дачные дома и постройки.

В связи с невыполнением необходимых требований ограниченно готовыми признаны республики Тыва и Хакасия, Забайкальский край, Иркутская и Магаданская области.

Дмитрий Демешин указал на существенные недостатки в работе уполномоченных органов власти и местного самоуправления, учреждений при определенном попустительстве контролирующих ведомств.

- Практически во всех регионах Дальнего Востока и Сибири прокурорами пресечены факты непринятия органами власти и уполномоченными учреждениями своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами, а также непроведения органами местного самоуправления мероприятий по обновлению защитных минерализованных полос, очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора, созданию условий для противопожарного водоснабжения, - сообщает управление Генпрокуратуры в ДФО.

В республиках Бурятия, Хакасия, Забайкальском, Камчатском, Приморском краях, Амурской области должностными лицами лесничеств, лесхозов, авиабаз допускались случаи неоперативного выявления и неэффективного тушения огня.

По требованию прокуроров в Бурятии в планы тушения лесных пожаров 34 лесничеств внесены достоверные сведения о привлекаемой технике.

В Республике Саха (Якутия) по мерам прокуратуры в Сводный план тушения пожаров дополнительно включено более трёх тысяч лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 650 единиц техники, 200 посадочных площадок для воздушных судов.

В ряде регионов остаются не решёнными в полном объёме вопросы обеспечения пожарной безопасности отдельных населенных пунктов (республики Саха (Якутия) и Тыва, Алтайский и Красноярский края, Амурская и Томская области).


По результатам обсуждения заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин поставил региональным прокурорам задачи мерами прокурорского реагирования обеспечить должное техническое состояние и содержание специализированной лесопожарной техники, полноту штатной численности формирований по борьбе с огнём, интенсивность наземного патрулирования. Принять исчерпывающие меры к ликвидации несанкционированных свалок горючих отходов в лесах. Обеспечить надзорное сопровождение целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Экология», а также в виде субвенций на охрану лесов от пожаров. Незамедлительно направлять в следственные органы материалы о фактах халатного отношения должностных лиц к исполнению обязанностей по предотвращению и ликвидации природных пожаров.

- Дмитрий Демешин также потребовал проработать с органами государственной власти субъектов Российской Федерации вопрос об оказании мер поддержки гражданам, у которых сгорели дачные и садовые дома. Дать оценку соблюдения требований законодательства при строительстве и приобретении жилья, эффективное расходование бюджетных средств на указанные цели, - уточнили в управлении Генпрокуратуры по ДФО. 
Генпрокуратура лесные пожары

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