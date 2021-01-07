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Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества

Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов поздравил жителей с одним из главных православных праздников

Православные христиане встречают Рождество. Глава Бурятии Алексей Цыденов в канун Рождества посетил храм вместе с женой. Они сфотографировались у композиции, сделанной в виде яслей (согласно евангельскому рассказу, в ясли Богородица как в колыбель положила новорождённого младенца Иисуса).

Также Алексей Цыденов поздравил всех верующих с Рождеством.

«С Рождеством Христовым! Всем здоровья и всего наилучшего! Дай Бог», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Наибольший отклик его пост получил в соцсети Instagram. Там поставлено почти 5,5 тысяч лайков и оставлено более 140 комментариев. Жители Бурятии также поздравляют Алексея Цыденова с Рождеством. Пользователи пишут: «Вся наша многонациональная республика, поздравляет Вас с Рождеством», «С Рождеством Алексей Самбуевич! Успехов в нелегком труде», «Спасибо вам за поздравление и благопожелания. Вас и ваших близких тоже с праздником», «С Рождеством! Здоровья, любви, добра Вам и Вашим близким!!!», «Хорошо выполнить все задуманное! Здоровья, отличной и профессиональной команды!»

Рождество Христово — один из главных праздников православной церкви — отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в Вифлееме. В этот город пришли Дева Мария и её супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи — Ирод Великий. Все гостиницы Вифлеема были заняты, поэтому супруги вынуждены были остановиться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился Младенец Иисус, колыбелью ему стали ясли.

глава Бурятии Алексей Цыденов Рождество Христово
 
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