Соелма Дагаева: «2020-й показал, как не хватает культурного отдыха»

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в интервью рассказала об итогах 2020 года
- Соелма Баяртуевна, уходящий 2020 год начался с яркого культурного события. Впервые в истории России на её самой большой сцене Бурятия отпраздновала Восточный новый год. Как долго шла подготовка к такому грандиозному событию?
- Грандиозному мероприятию года предшествовало другое, не менее масштабное событие. В октябре 2019 года Улан-Удэ принимал у себя чемпионат мира по женскому боксу. Нам удалось сделать яркое, зрелищное открытие. Надо было строго уложиться в отведённое на прямой эфир время федерального телеканала МАТЧ ТВ. Это означало, что мы не имели права на осечки, замедление или ускорение любого номера. А ведь было задействовано на открытии около 900 человек. Но мы работали на имидж Бурятии не только в России, но и во всём мире. Поэтому репетиции шли днём и ночью. Параллельно были подготовлены ещё несколько площадок, чтобы представить богатую культуру Бурятии.
- Действительно, тот чемпионат мира по женскому боксу запомнился ярким культурным открытием.
- Спасибо. После чемпионата мира по женскому боксу глава республики Алексей Цыденов вышел со смелой инициативой – впервые провести Восточный Новый год в столице страны. К этому мы готовились в короткие сроки. Вы верно отметили, что Кремлевский Дворец съездов – это самая большая сцена страны. Поэтому мы репетировали в ФСК с учётом размеров кремлевской сцены. Главное – результат. Два дня огромный зрительный зал Кремлёвского дворца, вместимостью в семь тысяч человек, был полон. Телеверсию концерта показали и повторяли все телеканалы республики. Отдельно хочу поблагодарить за стойкость и профессионализм наших артистов. До сих пор наш концерт с удовольствием вспоминают даже сотрудники Кремлевского Дворца, которые видели разные зрелища.
- Зрелище было грандиозное. Культура Бурятии прекрасно поработала на имидж республики в России.
- Спасибо! Хочу напомнить, что мы успели до карантина провести 26-29 февраля ещё одно крупное мероприятие. Впервые у нас состоялся фестиваль Современной Музыки Uu.Sound. Он прошёл вместе с образовательным Colisium International Music Forum. Впервые музыканты могли послушать мастеров, научиться новому. Были артисты и музыканты из Великобритании и многих городов России. На 2-3 дня мы стали столицей современной музыки. А насколько было полезно нашим артистам – неоценимо.
- Учреждения культуры были долго закрыты для посещений. Как это сказалось на сотрудниках?
- Они не сидели даже на самоизоляции без работы. Учреждения были закрыты только для массовых посещений. Но за закрытыми дверями все сотрудники учреждений культуры работали и даже больше прежнего. Нам всем пришлось перейти на новые условия работы. У каждого были свои специфические трудности. Например, как обучать пению или музыке дистанционно? Или принять экзамен по дирижированию хором, если соблюдать полтора метра между поющими людьми? Да и как танцевать в маске, когда нужно сдавать экзамен выпускнику хореографического колледжа? Коллективам театров и цирка не хватало эмоций от живого общения не только со зрителями, но и друг с другом. Решали вопрос, как репетировать спектакли на расстоянии, как рассадить музыкантов в оркестровой яме на безопасном расстоянии. Тяжело пришлось артистам балета, которым нельзя терять форму. А для акробатов цирка отсутствие или недостаток репетиций просто опасны. Потому что могут привести к травмам на выступлениях. Зато наши театры открыли зрителям бесплатный доступ к видеоархиву. И это повысило посещаемость наших сайтов министерства культуры.
- И в таких трудных условиях сразу два театра из Бурятии попали в список номинантов «Золотой Маски»?
- Да, впервые Бурятский театр оперы и балета попал в шорт-лист престижной премии с балетом «Талисман», а «Ульгэр» в пятый раз готовился к церемонии в условиях карантина и самоизоляции. И в этих же условиях нам предстояло готовить праздничный концерт к 75-летию Победы. Пришлось снять заранее клипы для онлайн-концерта. Например, ставший знаменитым клип с Лудубом Очировым на площади Советов снимали в шесть утра. До этого выкатывали на площадь концертный рояль. Другие клипы снимали за городом. В начале мая по утрам и вечерам ещё холодно, все артисты и операторы сильно замерзли. Но зрители этого не увидели. В сам праздник 9 мая мы впервые организовали выступления артистов в прямом эфире БГТРК и Ариг Ус и на сайте министерства прямо из музея, на фоне выставки, посвящённой Победе. При этом нужно было соблюдать все новые санитарные требования. Летом в день медика наши артисты поддержали тех, кто работает в ковидных стационарах. Певцы выступали на улице перед больницами, из окон хлопали те, кто не мог выйти наружу. Те, кто смог выйти во дворы больниц, подтанцовывали прямо в антиковидных скафандрах. Певцы признавались, что ком стоял в горле от вида такой зрительской благодарности.
- В день рождения Пушкина президент России в прямом эфире по телемосту впервые открыл новый пристрой Национальной библиотеки Бурятии.
- Да, здесь отмечу, что запрет на массовые мероприятия не означал остановку строек и капитального ремонта наших учреждений. Поэтому лето 2020 года у нас началось с торжественного открытия пристроя Национальной библиотеки. Для этого, только в 2019 году мы привлекли федеральное финансирование на 401 млн. руб. И весь 2020 год шла реконструкция старого здания, она будет продолжаться в следующем 2021 году. Нам удалось войти в федеральную инвестиционную программу с завершением реконструкции Национальной библиотеки с бюджетом более 1 млрд рублей.
- Как сказались на зарплате вынужденный простой учреждений, особенно тех, что не могли оказать платные услуги?
- Сказались на показателях, ведь отменились многие проекты. Театры и музеи понесли потери платных услуг. Но даже в условиях карантина или самоизоляции никто из работников культуры не сидел дома без дела. Например, сотрудники библиотек ремонтировали и переплетали книги, привезённые водителями. Делали специальные контейнеры для их хранения. Библиотекари проводили онлайн лекции и мастер классы. Театры успевали делать мелкий ремонт помещений. Артисты тренировались дома, чтобы не терять форму. Мы сохранили уровень зарплаты, не сокращая людей. Для этого мы впервые воспользовались льготным банковским кредитом в 95 миллионов с соблюдением всех условий, в том числе сохранением штата.
- Весь 2020 год мы видели репортажи из районов, где сельчане радовались преображенным домам культуры.
- Да, если в 2019 году капремонт только по нацпроекту получили 4 клуба, то в 2020 году уже 14 клубов. Но поскольку мы в интервью говорим о том, что впервые произошло, то скажу, что в нацпроект «Культура» в этом году включен ремонт детских школ искусств, чему мы радуемся безмерно.
В районах детские школы искусств зачастую находятся в старых малоприспособленных помещениях и давно не вмещают всех желающих учиться. Хотя в прошлом году на дальневосточную субсидию мы смогли капитально отремонтировать две детские школы искусств в Гусиноозерске и Северобайкальске, а в этом году – в Нижнеангарске и продолжили ремонт в ДШИ города Северобайкальск.
В 2021 году отремонтируется уже 4 ДШИ: в Улан-Удэ, в Северобайкальском (пос. Кичера), Хоринском и Кабанском районах.
Нынче мы впервые получили на федеральные средства и музыкальные инструменты на 18 млн рублей – колледж искусств и две ДШИ.
Всего на улучшение инфраструктуры нашей отрасли мы второй год получаем из федерального бюджета по разным программам по 700 млн руб. ежегодно. Здесь, кроме названного ремонта сельских домов культуры, мы получили и модельную библиотеку, и кинозалы, виртуальные кинозалы, автоклубы.
- В 2020 году впервые у нас открылся виртуальный филиал Русского музея. Почему выбор пал именно на этот музей?
- Идея об этом родилась ещё года полтора назад во время знакомства с замдиректора Государственного Русского музея Ольгой Анатольевной Бабиной. Я попросила оцифровать для нас картины о жизни и быте бурят, которые хранятся в фондах Русского музея. В царские времена не было фотографов, отправляли исследовать и запечатлеть окраины империи художников. Они переносили на бумагу ландшафт, ритуалы, жилища, людей. Особенно внимательно относились к деталям. Эти художники оставили нам уникальные портреты бурятских тайшей и лам. В прошлом году наше министерство и Русский музей подписали Соглашение о намерениях на культурном форуме в Санкт-Петербурге. И вот в сентябре 2020 года мы открыли в музее Сампилова «Виртуальный филиал» Русского музея. Правительство республики выделили средства на создание информационно-образовательного центра, оборудование, экран, программное обеспечение. Теперь жители Бурятии, в том числе студенты и школьники, могут ознакомиться с богатейшей цифровой коллекцией Русского музея, с творчеством величайших русских художников. Ольга Анатольевна подготовила презентацию и о работах, касающихся нашей истории.
- В Этнографическом появились еще и весьма необычные скульптуры, благодаря впервые проведенному симпозиуму деревянной скульптуры.
- Да, и это был сплошь проект дебютов. Впервые мы сделали попытку что-то сделать на тему современного искусства. Был цикл лекций, после которых многие пробовали себя в новом направлении. Скульптор Надежда Супонина, например, впервые изготовила что-то не в бронзе и в традиционном стиле, а в новом материале. Её круглый брусок дерева в эпоксидной смоле – это предостережение: если не беречь лес, можно потом только разглядывать его в бруске. Ребята с Русского драмтеатра впервые работали с деревом. Их мальчик с птичкой вместе глядят в гаджет. Участник из Архангельска впервые приехал в Бурятию. Он сделал Мезенского коня, посвященного старообрядцам. Их тоже много у него на севере области. Художник назвал семейских кочевым народом, а коня символом их скитаний. Подчернил его местами под старину, и встроил настоящую доску с узором со старообрядческого дома, которую привез с собой. Этот конь встал у старообрядческого комплекса. В традиционном бурятском стиле отработали мастера из районов. На одной из их работ, лавке, по обеим сторонам которой стоят женщина и мужчина, можно отдыхать.
- Осенью впервые Улан-Удэ принял у себя межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники».
- Да, до этого фестиваль проходил всегда на Камчатке. В конце сентября к нам отправили свои делегации Камчатский, Хабаровский, Забайкальский края, Иркутская, Сахалинская области, Республика Саха (Якутия). Благодаря этому, мы смогли увидеть культуру малочисленных народов: ительменов, коряков, нивхов, долганов, эвенов, эвенков, сойотов. Они отметили радушие и высокий уровень организации фестиваля в Бурятии. Творческие коллективы, солисты выступили в гала-концерте фестиваля. Мастера народных художественных промыслов привезли на выставку свои лучшие изделия, показали мастер-классы, поделились уникальными знаниями и умениями по традиционным ремеслам. Руководители творческих коллективов учили танцевать, петь, играть на национальных инструментах своего народа.
- Как вам удалось провести такой большой фестиваль в закрытом режиме, без зрителей?
- С соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции. Участники, организаторы, творческие коллективы, артисты сдали анализы на Covid-19. Мы обеспечили всех масками, перчатками и т.д., в помещениях проводилось обеззараживание воздуха. Основные мероприятия шли на открытом воздухе в Этнографическом музее. Зрители смогли увидеть видеозаписи концерта, выставки, мастер-классов и других мероприятий фестиваля на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия».
- Осенью впервые наши артисты балета участвовали на телеканале «Культура» в проекте «Большой балет».
- Да, впервые на одной сцене с ведущими балетными школами выступали и артисты Бурятского театра оперы и балета. Харука Ямада и Эрдэм Сандаков прославили свой театр еще раз на всю страну.
- В начале декабря впервые прошло ещё одно важное событие. Не припомню, когда так собирались вместе писатели и поэты Бурятии?
- Вы правы, именно поэтому мы впервые провели литературный фестиваль «Байкальские чтения». Жалко, конечно, что все онлайн. Три дня проходили разные встречи под эгидой 95-летия народного поэта Бурятии, автора ее гимна Дамбы Зодбича Жалсараева. Прошли конкурсы-семинары молодых авторов. Они онлайн обсуждали свои работы с опытными коллегами. Провели и паблик-ток «О творчестве на бурятском языке», и презентацию книги Дамбы Зодбича и фильма о нем. Специально собрали круглый стол «Проблемы и перспективы литературного процесса в Бурятии». Пригласили на него ведущих писателей, поэтов, драматургов, литературоведов, начинающих авторов. И даже сняли онлайн-концерт в формате «квартирник» на АТВ. Мы еще раз убедились, что литература - это основа для всего остального искусства. Неслучайно, к 100-летию республики мы первым из конкурсов начали проводить конкурс на создание крупного художественного произведения. Затем мы впервые объявили открытые конкурсы по созданию национальной оперы и балета к 100-летию республики с последующей постановкой на сцене нашего театра.
- В 2020 году заработала централизованная бухгалтерия государственных учреждений культуры. Есть ли успешный опыт такой реформы в других регионах?
- В 2018 году девять федеральных органов власти передали полномочия по ведению бюджетного учета в федеральные казенные учреждения. В 2019 году на централизованный учет перешли ещё 14 федеральных органов власти и почти 300 бюджетных казенных учреждений. Централизованные бухгалтерии создали в сфере культуры шести субъектов России.
Это не наша прихоть, это политика государства. Везде, где перешли на централизованную бухгалтерию, отмечен положительный эффект. Например, до введения ЦБ контрольно-ревизионное управление мэрии Архангельска выявляло большое количество нарушений у бюджетных организаций: до 15 % средств расходовалось неэффективно или нецелевым образом. После централизации этот показатель снизился до 3 %. Раньше там налоговики наказывали учреждения за некачественную финансовую работу штрафами. После перехода на ЦБ претензий у налоговых органов нет. У наших соседей в Иркутской области в 2019 году создан Единый центр обслуживания в сфере культуры. В него перешли все 29 областных учреждений культуры.
При этом, мы понимаем, что непросто это сделать в учреждениях, где творческие процессы требуют особого подхода к бухгалтерии. Особенно это относится к театрам с их затратами на постановки. Поэтому первыми перевели на централизованную бухгалтерию учреждения с небольшими коллективами. Например, Центр эвенкийской культуры «Арун» и музеи, библиотеки. В следующем году переводятся в ЦБ более крупные учреждения. Наша задача – не навредить, максимально учесть пожелания директоров. Новая система должна помогать в работе, управленческие функции остаются за директорами. Сейчас мы уже видим экономический эффект в целом, поскольку на тех же программах, облачных технологиях идет существенная экономия бюджета.
- В заключение, ваши пожелания читателям!
- Желаю, чтобы все трудности остались в уходящем году. Он показал, как не хватает нам всем культурного отдыха. Пусть он становится для вас доступнее с новыми технологиями и обновленными зданиями! Мы будем работать для вас с новыми силами!
Соелма Дагаева: «2020-й показал, как не хватает культурного отдыха»
Власть, Фото:
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