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Лудуб Очиров снялся в клипе для онлайн-концерта «Герои Победы»

Лудуб Очиров снялся в клипе для онлайн-концерта «Герои Победы»
Общество,  Фото:screenshot
В ролике молодой артист спел на пустой площади Советов. Видео

В Сети опубликовали ролик, в котором Лудуб Очиров исполняет известную песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». На сайте Бурятской филармонии отмечается, что это одна из видео-иллюстраций, снятых для онлайн-концерта «Герои Победы».

Клип получился необычным. Идёт небольшой дождь, музыкант в чёрном костюме выступает на пустой площади Советов - играет на рояле и исполняет композицию на русском и бурятском языках.

Накануне в Бурятии состоялся большой онлайн-концерт «Герои Победы», который прошёл сразу на двух площадках: в зданиях Русского драматического театра и Национального музея Бурятии. Трансляцию можно было посмотреть на телеканалах «Россия-24» и «Ариг Ус», а также на сайте министерства культуры Бурятии. Именно во время этого концерта был показано эффектное видео с Лудубом Очировым. 



- В Национальном музее на фоне экспозиции «Художники о войне» развернётся музыкально-драматическая программа: артисты прочтут военные стихи, отрывки из дневников, письма с фронта из книги Тимура Дугаржапова «Герои Бурятии» и сборника к юбилею Победы, который подготовил Национальный архив Бурятии. А в Русском драмтеатре будет организован концерт-квартирник, где в камерной обстановке музыканты исполнят известные песни о Великой Отечественной войне. Кроме того, покажут специально снятые для концерта музыкальные видео-иллюстрации с участием известных артистов Бурятии, - так анонсировался концерт ранее.

Что касается клипа с Лудубом Очировым, то режиссёром здесь выступил Олег Юмов, снимала ролик и монтировала студия UULZAR. 
75 лет Победы
 
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