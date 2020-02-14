Главу Листвянки задержали за гостиницу на Байкале

По версии следствия, в 2017 году глава администрации незаконно выдал разрешение на строительство дома площадью более 1400 кв. м в посёлке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданного разрешения собственник возвёл трёхэтажную гостиницу.







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Следователи Следственного комитета и сотрудники УФСБ задержали главу посёлка Листвянка Александра Шамсудинова. На него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.В администрации посёлка Листвянки проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.Александр Шамсудинов возглавляет Листвянку с сентября 2016 года. Он подполковник полиции в отставке.