На восстановление от паводка «забытого» Байкальска потребуют 750 млн. рублей

Ущерб, причинённый городу стихией, оценивается примерно в 2,5 млрд. рублей
На восстановление и подготовку к отопительному сезону города Байкальска, серьёзно пострадавшего во время второй волны паводка, необходимо более 750 млн. рублей. Парламентарии Иркутской области готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы город смог подготовиться к зиме.
Речь об этом шла во время рабочей поездки председателя законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола в Байкальск. Также в ревизии ущерба, причинённого городу стихией, приняла участие председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству областного парламента Наталья Дикусарова.
Сергей Сокол отметил, что город Байкальск остался один на один со случившейся бедой.
- Город надо восстанавливать в скорейшем режиме, необходимо выделять деньги на ремонт объектов, – заявил спикер. – Фактически, всем занимается один мэр. Помощи от областного правительства пока нет. Основное внимание исполнительной власти сконцентрировано на Тулуне, а про Байкальск забыли. Но ситуация, которую мы видим здесь, требует такого же внимания. Законодательное собрание готово оказать поддержку и для выделения средств на покрытие расходов, которые сейчас несет мэрия, и на привлечение федеральных средств. На территории необходимо ввести режим региональной ЧС, чтобы была возможность привлечь средства областного резервного фонда. Это вопрос, который надо решать срочно. Просьбы от главы города к губернатору, которые звучат уже не одну неделю, остаются без ответа и это, мягко говоря, непонятно. Потому что всё, что происходит здесь, не многим отличается от ситуации в тех территориях, где этот режим введён.
Как пояснил глава города Байкальска Василий Темгеневский, ущерб оценивается примерно в 2,5 млрд., но чтобы восстановить действующую инфраструктуру, необходимо 754 млн. рублей – для выполнения обязательств по аварийно-спасательным работам и оплаты восстановительных работ.
- Нам необходимо также компенсировать ущерб, который понесли жители города, – рассказал Темгеневский. – В «пожарном» варианте надо заниматься и переселением людей из аварийного жилого фонда. У бюджета Байкальска таких средств точно нет.
Наталья Дикусарова подчеркнула, что корректировка бюджета должна быть произведена не позднее сентября.
- Мы уже готовимся к рассмотрению этих вопросов. Председатель законодательного собрания обратился с письмом к губернатору о необходимости незамедлительного внесения изменений в бюджет. Мы констатируем факт, что те муниципальные образования, которые пострадали во вторую волну паводков, сегодня вообще не обеспечены финансами из областного бюджета на ликвидацию последствий наводнения, – сказала глава комитета.
В ходе поездки парламентарии осмотрели состояние русла рек Большая и Малая Осиновка в посёлке Солзан, а также проинспектировали ход восстановительных работ на главном технологическом мосту через реку Солзан, который был полностью разрушен в результате паводка. Также были повреждены сети водоснабжения и канализации, которые проходят вдоль моста. Сумма нанесённого ущерба составляет 285 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба законодательного собрания Иркутской области, администрация Байкальского городского поселения ввела режим ЧС 28 июля 2019 года. Из-за паводка серьёзно пострадали главный технологический мост через реку Солзан, автомобильный и пешеходные мосты через реку Харлахта. Разрушены участки тепловых и канализационных сетей, повреждены жилые дома и общежития.
На восстановление от паводка «забытого» Байкальска потребуют 750 млн. рублей
Власть, Фото:
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