В столице республики вновь состоится региональный конкурс педагогов
С 22 по 26 апреля в Улан-Удэ пройдёт XXVIII республиканский конкурс «Учитель года Бурятии - 2024». Это мероприятие является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года России». В конкурсе участвуют 28 учителей различных предметных областей из районов республики и города Улан-Удэ.
Мероприятие состоит из трёх очных туров. Первый тур «Учитель-профессионал» включает три конкурсных испытания: «Разговор со школьниками», «Методическая мастерская» и «Урок». Второй тур «Учитель-мастер» включает два конкурсных испытания: «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года». Третий тур «Учитель-наставник» включает одно конкурсное испытание – «Слово учителю».
- Конкурс «Учитель года» помогает продемонстрировать участникам не только профессиональные навыки, интересную творческую деятельность, но и найти новых единомышленников, расширить круг общения, получить профессиональную поддержку, - пояснили в пресс-службе министерства образования РБ. - Конкурсное движение позволяет выявить самые яркие таланты среди педагогов Республики Бурятия, поднимает общий уровень педагогической культуры в республике.
В Бурятии определят лучшего учителя года
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