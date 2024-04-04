В деле разбиралась прокуратура
Первый заместитель прокурора Бурятии Алексей Шевченко провёл личный приём жителей аварийного дома на улице Балдынова в Улан-Удэ. Речь шла о соблюдении жилищного законодательства.
На личном приёме приняты 13 человек. В поступивших обращениях поставлены вопросы переселения из дома, признанного аварийным и подлежащим сносу.
- По результатам выезда прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ в интересах граждан направил в суд исковые заявления об обязании орган местного самоуправления предоставить жилые помещения вне очереди, - сообщили в республиканской прокуратуре.
Все поступившие обращения поставлены на контроль.
Жителей аварийного дома в Улан-Удэ переселят вне очереди
Общество, Фото:
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