Спортсмены завоевали три награды
С 5 по 10 марта в Нижнем Новгороде состоялись чемпионат и первенство России по муайтай среди юниоров. В соревнованиях выступало 450 участников из 43 регионов РФ.
Сборную Бурятии представляли 8 спортсменов. По результатам соревнований у команды республики три бронзовых медали, сообщает федерация тайского бокса РБ.
Награды выиграли:
- Арина Папина в весовой категории 54 кг (Иволгинская спортивная школа, тренер Абдулмуслимова О.В.);
- Алина Хамаганова в весовой категории 57 кг (СК «Патриот», тренер Хамаганов А.Р.);
- Евгений Булдаев в весовой категории 86 кг (СК «Панч», тренер Арамхиев С.Т.).
Тайбоксёры Бурятии отличились на первенстве России
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