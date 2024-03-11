Тайбоксёры Бурятии отличились на первенстве России

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

Спортсмены завоевали три награды



С 5 по 10 марта в Нижнем Новгороде состоялись чемпионат и первенство России по муайтай среди юниоров. В соревнованиях выступало 450 участников из 43 регионов РФ.



Сборную Бурятии представляли 8 спортсменов. По результатам соревнований у команды республики три бронзовых медали, сообщает федерация тайского бокса РБ.



Награды выиграли:

- Арина Папина в весовой категории 54 кг (Иволгинская спортивная школа, тренер Абдулмуслимова О.В.);

- Алина Хамаганова в весовой категории 57 кг (СК «Патриот», тренер Хамаганов А.Р.);

- Евгений Булдаев в весовой категории 86 кг (СК «Панч», тренер Арамхиев С.Т.).

