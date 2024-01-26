В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог

Ещё около 30 км обновлено путём устройства защитных слоёв



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» подвело итоги своей работы за прошедший год. На территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2023 году отремонтировано 38,1 км федеральных дорог, ещё 27,8 км обновили путём устройства защитных слоёв.



После капитального ремонта ввели в эксплуатацию 15 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Работы проходили на территории Республики Бурятия (км 183 – км 185, км 188 – км 191, км 191 – км 197) и Иркутской области (км 159 – км 163).



Специалисты полностью отфрезеровали старое дорожное покрытие и устроили новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Демонтированное полотно в измельчённом виде использовали при укреплении обочин и устройстве примыканий. В целях повышения уровня безопасности на участках установили барьерное металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли горизонтальную разметку.



Впервые в Республике Бурятия на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (км 183 – км 185) на обочинах уложили слой сорбента для полной очистки стоков поверхностных вод от механических примесей и растворенных вредных веществ. Данная технология призвана защитить биосферу озера Байкал.



Помимо этого, в 2023 году ремонт проходил и на искусственных сооружениях. На федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» продолжаются работы по реконструкции путепровода на 334-м км, моста через реку Переёмная на 225-м км, идёт к завершению капитальный ремонт моста через реку Подосиновка, на 205-м км. Отремонтировано шесть водопропускных труб общей протяжённостью 303,18 п.м.



Большая часть работ – устройство защитных слоёв износа – выполнена в прошлом году на семи участках автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Метод обеспечивает необходимую ровность дорожного покрытия, а также повышенный коэффициент сцепления колёс автомобилей с дорогой. Общая протяжённость обновлённых участков составляет более 27 км. Работы были выполнены на территории Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Тарбагатайского районов Республики Бурятия и на территории Улан-Удэнской городской агломерации.



На федеральной автомобильной дороге А-333 Култук – Монды – граница с Монголией отремонтировано четыре участка дороги, общей протяжённостью 23,4 км (км 140 – км 151, км 151 – км 155, км 186 – км 190, км 210 – км 216). Продолжаются работы по капитальному ремонту моста через р. Хулу-Сансата на 196-м км. На участке с 0-го по 6-й км завершены работы по обустройству инфраструктуры дороги. Для удобства пешеходов на участке выполнили устройство тротуаров с асфальтобетонным покрытием, установили перильное ограждение и автопавильоны с урнами и скамейками.



- В рамках мероприятий по повышению безопасности за год на федеральных дорогах установлены 16 приборов «шериф-балка», 85 активных муляжей камер фиксации нарушений правил дорожного движения. В Иволгинском районе реализовано комплексное обустройство двух пешеходных переходов. Специалистами установлены светофоры с кнопкой вызова, 910 метров пешеходного ограждения, а также 1450 метров искусственного электрического освещения, - сообщили в управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».



