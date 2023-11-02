В Улан-Удэ закрыли 4 котельных на Стеклозаводе

Дома подключили к централизованным сетям теплоснабжения
Жители посёлка Стеклозавод в Улан-Удэ теперь отапливаются от ТЭЦ-1. Жилые дома подключили к централизованным сетям теплоснабжения, а четыре неэффективные котельные закрыли.
Так, в рамках проекта по снижению вредного воздействия на экологию были закрыты две мазутные и две угольные котельные (котельные Стеклозавод, 10 квартал, РПНД, РПТД). Работы позволили перевести потребителей микрорайона на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-1, пока по временной схеме, но в перспективе на постоянной основе.
Для обеспечения теплоснабжения взамен котельных реконструировано более 5 км тепловой магистрали, а от ТЭЦ-1 к посёлку построено 11 километров трубопровода. Дополнительный объём ресурсов позволит также обеспечить подключение новостроек Железнодорожного района.
- К началу 2024 года планировалось заменить неэффективные мазутные котельные посёлка Стеклозавод тепловыми мощностями ТЭЦ-1. Что мы и выполнили. Также реконструированы тепловые магистрали и построен новый трубопровод от ТЭЦ-1 к посёлку Стеклозавод. В настоящий момент завершается строительство новой повысительно-насосной станции, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников
По словам председателя совета директоров ПАО «ТГК-14» Константина Люльчева, в рамках концессионного соглашения модернизация объектов теплоснабжения с подключением потребителей к Улан-Удэнской ТЭЦ-1 позволит 10 000 жителей микрорайона получать тепло от ТЭЦ.
Отметим, что на сегодня в Бурятии функционируют 629 муниципальных котельных и почти 2 тысячи км тепловых сетей. Как отмечают в правительстве республики, самой большой проблемой остаётся износ объектов коммунальной инфраструктуры в Бурятии. По их данным он составляет 65,36 %. При этом, для значимого снижения уровня аварийности в стране ежегодно должны заменяться не менее 5% труб, в Бурятии этот показатель составляет всего 1,5%.
- За период с 2018 года в объекты теплоснабжения Республики Бурятия инвестировано из всех уровней бюджетов 2,405 млрд. Благодаря оказанию государственной поддержки в республике произведена замена и ремонт 8555,6 м инженерных сетей: тепловых сетей – 5950,55 м., сетей водоснабжения – 2023,05 м., сетей водоотведения – 582 м, - сообщили в пресс-службе министерства строительства РБ.
В Улан-Удэ закрыли 4 котельных на Стеклозаводе
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