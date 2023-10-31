В Агинском округе выявили лучшие народные театры

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

В Могойтуе состоялся конкурс имени Даширабдана Батожабая



С 27 по 28 октября в Агинском Бурятском округе прошёл 34-й традиционный межмуниципальный конкурс имени Д. Батожабая «Театральная осень» среди народных театров и драматических коллективов. В этом году артистов принимали творческие площадки посёлка Могойтуй.



Первое место среди народных театров районных центров занял Могойтуйский народный театр. Они показали спектакль режиссёра Мунко Лхамажапова по произведению Геннадия Башкуева. Дульдургинский народный театр «Аяг» с постановкой режиссёра Доржо Димчикова по произведению Намсалмы Доржипалановой стал вторым.



Среди народных театров сельских поселений первое место у Цокто-Хангильского народного театра «Будамшуу», они показали пьесу Чойжал Лхамо Базарон, режиссёр – Баярма Шойдокова. Челутайский народный театр показал пьесу Цырегмы Сампиловой, режиссёр – Бато Жамбалов. Театр получил диплом второй степени. На третьем месте Будаланский народный театр с постановкой по Балдану Ябжанову, режиссёр – Бато Сультимов.



Среди драматических коллективов первое место завоевал драмколлектив «Бэлиг» села Цаган-Челутай с постановкой авторов Туяны Содномовой и Цындымы Бабуевой, режиссёр – Туяна Содномова. Дипломом второй степени награждён драмколлектив «Сууряа» села Хара-Шибирь с инсценировкой Ю. Любимова и Б. Глаголиной, в переводе Д. Батожабая, режиссёр – Гэлэгма Цыреннамдакова. На третьем месте работа драмколлектива села Сахюрта. Они показали пьесу Надежды Птушкиной, режиссёр – Чимита Бадмаева.



Кроме того, артисты, режиссёры, авторы постановок и пьес были отмечены именными премиями специальными призами от родственников Д аширабдана Батожабая, организаторов, спонсоров, любителей театрального искусства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



