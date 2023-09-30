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В Бурятии телефонный мошенник получил реальный срок

В Бурятии телефонный мошенник получил реальный срок
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина в составе организованной группы украл средства 19 человек

Кабанский районный суд вынес приговор мужчине, который в составе организованной группы похитил с банковских счетов 19 человек средства в общей сумме более 1 миллиона рублей.

- Посредством мобильных приложений различных банков и абонентских номеров злоумышленники получали информацию об имени и отчестве владельцев данных номеров. В последующем в ходе телефонных переговоров представлялись сотрудниками банков, сообщая потерпевшим о необходимости предоставления их данных для разблокировки банковских счетов, после получения которых похищали денежные средства, - сообщают в Кабанском районном суде.

Мужчина признан виновным по 19 эпизодам тайного хищения чужого имущества, с банковского счёта, организованной группой, совершённого с причинением значительного ущерба гражданам, и по двум эпизодам покушения на такие хищения.

Житель Бурятии осуждён к 3 годам 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также исковые требования всех потерпевших о взыскании ущерба, причинённого преступлениями, удовлетворены в полном объёме.

Судом апелляционной инстанции приговор Кабанского районного суда в части наказания оставлен без изменения.
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