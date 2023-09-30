В Бурятии телефонный мошенник получил реальный срок

Мужчина в составе организованной группы украл средства 19 человек



Кабанский районный суд вынес приговор мужчине, который в составе организованной группы похитил с банковских счетов 19 человек средства в общей сумме более 1 миллиона рублей.



- Посредством мобильных приложений различных банков и абонентских номеров злоумышленники получали информацию об имени и отчестве владельцев данных номеров. В последующем в ходе телефонных переговоров представлялись сотрудниками банков, сообщая потерпевшим о необходимости предоставления их данных для разблокировки банковских счетов, после получения которых похищали денежные средства, - сообщают в Кабанском районном суде.



Мужчина признан виновным по 19 эпизодам тайного хищения чужого имущества, с банковского счёта, организованной группой, совершённого с причинением значительного ущерба гражданам, и по двум эпизодам покушения на такие хищения.



Житель Бурятии осуждён к 3 годам 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также исковые требования всех потерпевших о взыскании ущерба, причинённого преступлениями, удовлетворены в полном объёме.



Судом апелляционной инстанции приговор Кабанского районного суда в части наказания оставлен без изменения.

