Виновника привлекли к административной ответственности
В бюджетное учреждения Тункинского района Бурятии на работу приняли бывшего федерального государственного гражданского служащего. Однако в десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю не направлено, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Директор организации получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Кроме того, должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
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