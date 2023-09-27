В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего

Виновника привлекли к административной ответственности



В бюджетное учреждения Тункинского района Бурятии на работу приняли бывшего федерального государственного гражданского служащего. Однако в десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю не направлено, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Директор организации получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



Кроме того, должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

