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В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего

В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновника привлекли к административной ответственности

В бюджетное учреждения Тункинского района Бурятии на работу приняли бывшего федерального государственного гражданского служащего. Однако в десятидневный срок уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю не направлено, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Директор организации получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

Кроме того, должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». 
прокуратура

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