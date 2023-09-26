Директора учреждения привлекли к административной ответственности
В декабре минувшего года автономное учреждение в Улан-Удэ заключило пять договоров на сумму около 2 млн рублей с индивидуальным предпринимателем.
В нарушение закона о закупках договоры заключены в один день, с единственным поставщиком. Конкурентные способы определения исполнителя не применялись. Осуществление закупки в электронной форме не проводилось, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Руководитель организации получил прокурорское представление, которое удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению прокурора директор учреждения привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ «Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка должна осуществляться в электронной форме, в иной форме».
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
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