В Иркутске проходят «Байкальские духовые ассамблеи»

Во всероссийском фестивале-конкурсе принимают участие 19 духовых оркестров



В III всероссийском фестивале-конкурсе духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые ассамблеи» в Иркутске примут участие 750 музыкантов из 13 регионов России. Это солисты, ансамбли и 19 духовых оркестров, шесть из них – военные. Они представляют республики Саха (Якутия) и Хакасия, Алтайский, Красноярский, Хабаровский и Приморский края, Иркутскую, Московскую, Новосибирскую, Свердловскую, Кемеровскую, Сахалинскую, Курганскую области. С 13 по 18 сентября своё мастерство представят профессионалы и любители, как дети, так и взрослые.



– Фестиваль-конкурс призван развивать и поддерживать традиции духовой музыки в России. С 2021 года в нём приняли участие более двух тысяч музыкантов из 20 регионов России. В этом году украшением фестивальной программы станут шесть приглашённых профессиональных военных духовых оркестров из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, Хабаровского, Приморского краёв. Запланировано несколько концертов для учащихся школ искусств, студентов, рабочих и служащих Иркутского авиационного завода, а также зрелищные выступления на открытых площадках Иркутска, посетить которые смогут все желающие, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



Первый концерт для жителей и гостей Иркутской области состоялся 13 сентября. Торжественное открытие «Байкальских духовых ассамблей» (6+) проведут 14 сентября в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова.



15 сентября в Иркутской областной филармонии зрители смогут вновь услышать духовую музыку в исполнении военных оркестров (6+). Вход в учреждения культуры – по пригласительным билетам, их можно бесплатно получить в кассах драмтеатра и филармонии. Кроме того, концерты состоятся в детской школе искусств №5 города Иркутска и на Иркутском авиационном заводе.



Конкурсные прослушивания и творческие лаборатории участников фестиваля-конкурса организованы с 15 по 16 сентября в Иркутском областном музыкальном колледже имени Фридерика Шопена и в культурно-досуговом центре «Художественный». Церемония награждения участников конкурса профессионального мастерства состоится 16 сентября (6+).



В воскресенье, 17 сентября состоится самое масштабное мероприятие всероссийского фестиваля-конкурса. Это гала-концерт (6+), во время которого на сцену выйдут 750 музыкантов: 41 солист, 11 ансамблей, 13 оркестров-конкурсантов и шесть военных оркестров. Он состоится на площади графа Сперанского. Зрители увидят выступления духовых оркестров совместно с хореографическими, вокальными и фольклорными коллективами. Особое место в программе займут номера сводного духового оркестра военных и конкурсантов «Байкальских духовых ассамблей».



Итоги фестивальной программы и награждение победителей подведут 18 сентября.



- «Байкальские духовые ассамблеи» — это расширенный формат фестиваля-конкурса духовых оркестров «Сибирские фанфары», созданный в 2008 году в Братске Иркутской области. Сейчас всероссийский фестиваль является одним из этапов федерального движения по возрождению российского духового искусства. В Приангарье он проводится уже в третий раз, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

