Иркутск примет всероссийский чемпионат среди вальщиков леса

Чемпионат проводится в канун профессионального праздника работников лесопромышленного комплекса



В Иркутске пройдёт всероссийского чемпионата среди вальщиков леса «Лесоруб – 2023». До его проведения осталось две недели и, вопросы, которые необходимо решить до старта мероприятия, обсудили 30 августа на втором заседании оргкомитета. Совещание прошло под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирона Тацюна.



– Местом соревнований станет остров Конный. Он удачно расположен в центре Иркутска, туда будет удобно добираться участникам и гостям чемпионата. Уже утверждена схема площадки, отсыпана подъездная дорога, ведётся обустройство парковки и подключение электроснабжения. Главное управление МЧС по Иркутской области предоставит палатки для участников чемпионата и полевую кухню для обеспечения питания волонтёров. Ведётся работа по обеспечению участников страховкой, также организуем на месте дежурство экипажей скорой помощи, - рассказал Игорь Кобзев.



Министерством лесного комплекса ведётся отсыпка площадки и доставка туда 120-ти 18-метровых древесных хлыстов для организации соревнований. Для проведения чемпионата будет подготовлена лесозаготовительная техника - форвардеры и харвестеры.



Заявки на участие в чемпионате, который пройдёт с 14 по 16 сентября, подали 16 «лесных» регионов России. Иркутскую область будет представлять объединённая сборная, в составе которой будет две команды.



– Участниками оргкомитета отмечен высокий уровень подготовки региона к проведению мероприятия. Остались небольшие организационные вопросы. Коллеги, эксперты федерального уровня также подчеркнули, что данное мероприятие направлено не только на выявление лучших специалистов, но и в целом на популяризацию лесной отрасли и профессии лесоруба. Всегда в регионах после таких мероприятий наблюдается приток людей в отрасль. Поэтому и мы рассчитываем на то, что по итогам мероприятий больше молодых, энергичных людей придёт в отрасль, - отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.



Участники разыграют абсолютное командное первенство, индивидуальный зачёт с бензомоторными пилами, командный зачёт операторов лесных машин, определят победителей эстафеты. Победителей и призёров наградят кубками, медалями и дипломами, а также вручат призовые сертификаты, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Первый и второй официальный чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб» были организованы при поддержке правительства Российской Федерации и проведены в городе Великий Новгород и городе Киров в сентябре 2013 и 2014 годов соответственно. С 2015 года чемпионат включён в федеральный план ежегодных мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утверждённый распоряжением правительства Российской Федерации. Традиционно чемпионат проводится в канун профессионального праздника работников лесопромышленного комплекса – Дня работников леса, который отмечается в третье воскресенье сентября.

