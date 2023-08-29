29 августа

28 августа

Популярное

В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд

В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд
Общество,  Фото:УФСПП по Бурятии
При этом руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда

Частный дом в Горячинске подключили к электросетям благодаря решению суда и работе судебных приставов. 

Договор о технологическом присоединении владелец дома заключил с ресурсоснабжающей организацией. Однако по истечении срока договора, который составлял год, услуги так и не были предоставлены. Прибайкальцу пришлось обращаться в суд, рассказали в УФССП по Бурятии.

Доводы ответчика о желании заключить с истцом дополнительное соглашение к договору: наличие трудностей в финансировании, задержке поставок оборудования и материалов для строительства объекта - не нашли отклика в суде. Суд встал на сторону истца и обязал компанию предоставить мужчине услуги электроснабжения.

После вступления решения суда в законную силу гражданин обратился в Прибайкальский районный отдел судебных приставов для исполнения судебного акта. Компания была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, а также о принятии мер принудительного характера в случае отказа добровольно исполнить решение суда. Несмотря на это, вопрос с подключением так и не был решен.

- Поскольку руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда, судебный пристав-исполнитель неоднократно применял к должнику штрафные санкции. Был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, а также вынесено предупреждение директору организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение сетевой организацией вступившего в законную силу решения суда, - отмечают в Прибайкальском районном отделе судебных приставов.

В результате работы, проведенной судебным приставом, ресурсоснабжающая организация подключила жилой дом к линии электропередач: проложили воздушные линии электропередачи и установили трансформаторную подстанцию. Для проверки на соответствие техническому регламенту были привлечены специалисты Гостехнадзора, которые не выявили нарушений. 
судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика
В Бурятии вторую неделю ищут утонувшего 13-летнего мальчика
Общество, 29.08.2023
В поисках ребёнка прочёсывают реку Хилок и её берега
В селе Бурятии развеяли слухи об отмене школьной линейки для большинства учеников
В селе Бурятии развеяли слухи об отмене школьной линейки для большинства учеников
Общество, 29.08.2023
Её пообещали провести для всех классов без исключения
С начала года в Бурятии построили 1 700 частных домов
С начала года в Бурятии построили 1 700 частных домов
Общество, 29.08.2023
Чаще всего для строительства используется дерево
Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму
Реки в Улан-Удэ вернулись на пойму
Общество, 29.08.2023
Селенга за сутки снизилась ещё на 8 сантиметров
В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд
В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд
Общество, 29.08.2023
При этом руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда
В Улан-Удэ дети рискуют покалечиться на площадке за 23 миллиона рублей
В Улан-Удэ дети рискуют покалечиться на площадке за 23 миллиона рублей
Общество, 29.08.2023
За несколько месяцев игровую зону так и не привели в порядок
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали на камнях Байкал
В Улан-Удэ осуждённые нарисовали на камнях Байкал
Общество, 29.08.2023
Для женщин провели творческий мастер-класс 
Олимпийские чемпионки встретятся с улан-удэнцами
Олимпийские чемпионки встретятся с улан-удэнцами
Общество, 29.08.2023
Они ответят на вопросы любителей плавания 
В Забайкалье на месте ликвидированных свалок зазеленела трава
В Забайкалье на месте ликвидированных свалок зазеленела трава
Общество, 29.08.2023
Площадь первого рекультивированного участка составила 10,9 гектара, второго - около 6 гектаров
«Желающих нет»: В райцентре в Бурятии детям никто не хочет лечить зубы
«Желающих нет»: В райцентре в Бурятии детям никто не хочет лечить зубы
Общество, 29.08.2023
Гусиноозёрцы остались без детского стоматолога
В Бурятии кратковременные дожди
В Бурятии кратковременные дожди
Общество, 29.08.2023
Воздух прогреется до +28 градусов 
Диких животных Бурятии вакцинируют от бешенства
Диких животных Бурятии вакцинируют от бешенства
Общество, 28.08.2023
Вакцинация продлится до 8 сентября 
В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний
В Улан-Удэ телевышку подсветят ко Дню знаний
Общество, 28.08.2023
Разноцветные огни будут красоваться два часа 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^