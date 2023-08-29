В Бурятии владелец дома на Байкале добился подключения к электросетям через суд

Общество, Фото: УФСПП по Бурятии

При этом руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда



Частный дом в Горячинске подключили к электросетям благодаря решению суда и работе судебных приставов.



Договор о технологическом присоединении владелец дома заключил с ресурсоснабжающей организацией. Однако по истечении срока договора, который составлял год, услуги так и не были предоставлены. Прибайкальцу пришлось обращаться в суд, рассказали в УФССП по Бурятии.



Доводы ответчика о желании заключить с истцом дополнительное соглашение к договору: наличие трудностей в финансировании, задержке поставок оборудования и материалов для строительства объекта - не нашли отклика в суде. Суд встал на сторону истца и обязал компанию предоставить мужчине услуги электроснабжения.



После вступления решения суда в законную силу гражданин обратился в Прибайкальский районный отдел судебных приставов для исполнения судебного акта. Компания была уведомлена о возбуждении исполнительного производства, а также о принятии мер принудительного характера в случае отказа добровольно исполнить решение суда. Несмотря на это, вопрос с подключением так и не был решен.



- Поскольку руководство организации не предпринимало никаких мер к исполнению решения суда, судебный пристав-исполнитель неоднократно применял к должнику штрафные санкции. Был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, а также вынесено предупреждение директору организации об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение сетевой организацией вступившего в законную силу решения суда, - отмечают в Прибайкальском районном отделе судебных приставов.



В результате работы, проведенной судебным приставом, ресурсоснабжающая организация подключила жилой дом к линии электропередач: проложили воздушные линии электропередачи и установили трансформаторную подстанцию. Для проверки на соответствие техническому регламенту были привлечены специалисты Гостехнадзора, которые не выявили нарушений.

