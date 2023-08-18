В Прибайкальском нацпарке обустраивают «столовые» для животных









Подкормочные площадки начали обустраивать в Прибайкальском национальном парке и заказнике Красный Яр. Эти работы, вместе с заготовкой кормов – важная часть ежегодного государственного задания по сохранению фауны данных особо охраняемых природных территорий.Государственным инспекторам в общей сложности необходимо отремонтировать, заменить, где требуется, и заполнить кормом — сеном или веточными вениками — 73 кормушки для оленей и косуль. Основная задача этих работ — обеспечить «стратегический» запас кормов для копытных на случай экстремальной зимовки (многоснежье, продолжительные морозы).- Биотехнические мероприятия включают в себя также посев культур на специальных полях для животных. В этом году в Прибайкальском национальном парке засеяно 12 гектаров, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Изюбри, косули и кабаны будут лакомиться овсом, горохом, люцерной, донником, кострецом. Летом копытных «балуют» солью.Ежегодные объёмы заготовки кормов для поддержки диких животных зимой составляют в среднем около полутысячи веточных веников и 10 тонн сена.Биотехнические мероприятия проводятся с целью поддержки диких животных в зимний период, когда глубокий снег усложняет процесс добывания копытными пищи, а её недостаток в морозы может стать причиной гибели. Заготовка сена и веников, засев полей кормовыми культурами, регулярная выкладка зерна осуществляется государственными инспекторами в области охраны окружающей среды ежегодно, на протяжении всего срока существования Прибайкальского национального парка с 1986 года.